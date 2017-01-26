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صرف 13 متهماً في حادثة "رافعة الحرم"

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة اليوم حكمًا يقضي بصرف النظر لعدم الاختصاص ولائيًّا ولا نوعيًّا في قضية المتهمين بـ"رافعة الحرم". وصدر الحكم الخميس 26 يناير 2017 بحضور المتهمين، و"المدعي العامّ" بعد مداولات عدة جرت خلال ...

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ولي العهد

منح إجازة لمستفيدي مركز "المناصحة"‎

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، فقد تم منح المستفيدين من فرعي مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ...

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الأمن

" شرطة جازان" تُطيح بوافد قاتل

أطاحت شرطة منطقة جازان بوافد آسيوي قام بقتل آخر من بني جلدته عقب خلاف نشب بينهما أثناء قيامهما بأعمال النظافة. وتعود تفاصيل الحادثة لورود بلاغ لشرطة محافظة صامطة من قبل مستشفى المحافظة العام مفاده وصول شخص أسيوي يبلغ من ...

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سقوط سيارة أثر هبوط بركة صرف صحي

تعرضت سيارة مواطن بحفرالباطن للسقوط داخل بركة صرف صحي في فناء منزله . وفور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات الدفاع المدني باشرت فرق الانقاذ موقع البلاغ وتم التعامل مع البلاغ ورفعت السيارة من الموقع. من جانبه، قال المتحدث باسم ...

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أمن المنشآت: محاربة المخدرات مسؤولية مشتركة

افتتح قائد أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري، اليوم، الملتقى التثقيفي للوقاية في بيئات العمل، وذلك بمقر قوات أمن المنشآت بالرياض، الذي يهدف إلى تثقيف منسوبيه، وإكسابهم المهارات الحياتية المناسبة للوقاية من آفة المخدرات، ...

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تصاريح ملونة لـ "إفطار المسجد النبوي"

تعمل إدارة خدمات الأبواب بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تحديث التصاريح الخاصة بدخول وجبات الإفطار الخيري في الحرم النبوي في أيام الإثنين والخميس والأيام البيض. وأوضح مدير إدارة خدمات الأبواب سعود بن مساعد ...

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أبشر: الرسائل النصية الواردة من قبلنا صحيحة

أكد نظام أبشر ان جميع الأنظمة التابعة له تتمتع بأعلى مستويات الحماية وأنها لم تتعرض لأي اختراق، و يمكن للمشتركين أداء معاملاتهم بكل أمان. كما أكد أن الرسائل النصية الواردة من MOI-Portal صحيحة وهي ضمن قنواته الرسمية.

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في الرأي

  • صالح المسلّم

    هل سيكون لدى الرجل العادي أو الأرملة أو العاجزين أو محدودي الدخل والتعليم والثقافة من فهم هذه المصطلحات وهذه الفلسفة وهذه الكلمات.. لماذا لم يتم تبسيط اللغة؟ ولماذا لا يكون هناك توعية لهم؟ نحتاج إلى حملات إعلامية مكثفة لنقل الناس إلى ما نريد وإيصال الرسالة إلى أهلها ......

    حساب المواطن.. من أين تؤكل الكتف..!!.. صالح المسلّم

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