هل سيكون لدى الرجل العادي أو الأرملة أو العاجزين أو محدودي الدخل والتعليم والثقافة من فهم هذه المصطلحات وهذه الفلسفة وهذه الكلمات.. لماذا لم يتم تبسيط اللغة؟ ولماذا لا يكون هناك توعية لهم؟ نحتاج إلى حملات إعلامية مكثفة لنقل الناس إلى ما نريد وإيصال الرسالة إلى أهلها ......