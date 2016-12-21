بالعين المجردة
خالد السيف
أتاك - يا بريدة - الرّبيعُ القصصيُّ مُختلساً..!!
ليست بريدةُ بكبير حاجةٍ إلى «قصّاصين» وبخاصةٍ من أولئك النّفرِ الذين ليس من شأنِهم سوى الاشتغالِ على إعادةِ سيرة (محمد بن حجّاج اللخميّ الواسطي) نزيل بغداد «ت 181» ذلك الذي وضعَ في الأمة حديثاً في منافع الهريسة عن حذيفة مرفوعاً «أطعمني جبريل الهريسة لأشدّ بها ظهري لقيام الليل» قال الذهبي في ميزان الاعتدال: وكان محمد بن حجّاج هذا صاحب هريسة.!
ولو أنّ الذهبيَّ – رحمه الله تعالى – قد أدركَ زماننا هذا لعلمَ – علم اليقين – أنّ صاحبَ الهريسة لم يعد هو (الحلوياتي) الغِر الذي يفتري الكذب من أجل أن تنفق سلعتَه، ذلك أنّ زماننا هذا قد أفرز «أصحاب هريسةٍ» أعلى شأناً ممن باتوا حفيّين بدبس «الانستجرام» ذي المليونيّ متابعٍ وها هو (أوسعهم مليونيّةً) يبتغي مليوناً ثالثاً؛ إذ لا يملأ جوف «الشّهرةِ» إلا التراب.. ولا تسأل إذ ذاك عن «تويتر» وشقيقاته، إنها «الهريسة» الأكثر مبيعاً في زمنٍ لم نعرف فيه تفاقم «الحُزن» إلا من بعد كتابٍ كانت لاؤه أوفر حضوراً من «نَعَمِهَا» ما جعل «العقلاء» يُسمّون العام الذي صدر فيه ذلك الكتاب «عام الحزن»!
سألني أحدُهم وقد كست الدهشةُ ملامحَه قائلا: أليست بريدة دار علمٍ وأهل فقه ونظر/ وفحص إذ يَميزون الغثّ من السمين؟!
أجبته: بلى.
فتساءل ثانيةً: إذا كان الأمرُ كذلك فلماذا إذن أكثر منطقةٍ تَنفقُ فيها بضاعة «القصّاصين» الكاسدة يكون في بريدة؟!
أعترفُ أنّه أغرقني بسؤاله ما حرّضني إجابةً على هذا النحو:
صحيحٌ ما قلتَه عن بريدة وأهلها، ويوشك الجميع أن يشهدوا لها بما أفصحتَ توّاً عنه غير أنّ جملةً كبيرةً من ناسِها لم يزالوا بعْدُ ينحشرون في زمرة «الطّيبين» الذين هُم إلى الدّروشة أقرب ولا حظّ لهم من فقهٍ ولا مِن تعقّل، الأمر الذي انتهى بأكثرهم إلى الاستعاضة عن فريضة «التفكير» بفضوليّة العشق لـ (الجَمْعة) إذ يعزّ على أحدهم أن يُفوّت أيَّ اكتظاظٍ بشريٍّ حتى لو كان حادث سير «تصطدم فيه سيارةٌ بحمار» ما يعني أنّ زبائن «القصّاصين» الذين يختلفون إلى مجالس «سواليفهم/ محاضراتهم» لا يكاد الغالبُ منهم أن ينعتق من أسْرِ هذه النوعيّة التي ينصرفُ كبيرُ اهتمامها إلى مجرد «الحضور» بوصفه «تجمّعاً» لا يُمكن أن يفوّت، فكيف إذا انضافت إليه صفة «دينية/شرعيّة»؟! ومن عجبٍ أنّها لا تجد بأساً في أن تسمع «كلاماً» من ذات «القاص»؛ إذ يُحاضر فيهم فتثني عليه – وتُكبّر – استحساناً لقوله الفصل!! ثم لا يلبث – القاص نفسُهُ – من بعدِ زمنٍ ليس بالبعيد أن يقول فيهم كلاماً من شأنِه أن ينقضَ كلّ ما قاله قبلا فيتلقونه كسابقه بذاتِ القبول المطلق وكأن شيئاً لم يحدُث!! ولئن جادلت أحدَهم في سبيل إيقاظه من نومته «الكهفيّة» فإنك لن تجد أذنا صاغية ختمَ الله على سمعهم وأبصارهم فهم لا يفقهون حديثاً، فلا هم بالذين يأبهون كثيراً لمقالتك أو يحفلون بها، وحجّتهم في ذلك أنّ المحاضرة كانت في المسجد – والحضور هذا من تكثير سواد المؤمنين – ولو لم يكن فيه إلا إغاظة للبراليين والحاسدين لَلَزِمْنا المجيء نصرةً للأخيار..! ثمّ يُضيف أحدُهم: ولو لم يكن فضيلتُه على حقّ في كلّ ما يقول لما طرحَ الله تعالى له كلّ هذا القبول، وآيةُ ذلك هذه «الجماهير» التي يغصُّ بها الجامع..!! وحين سقت له من مثل هذه المنقولات:
قال الأوزاعي: (كان عطاء بن أبي رباح أرضى الناس عند الناس، وما كان يشهد مجلسه، إلا سبعة أو ثمانية)
وها هو عبدالرحمن بن مهدي يسوق تجربته بقوله: (كنت أجلس يوم الجمعة، فإذا كثر الناس فرحت، وإذا قلوا حزنت، فسألت بشر بن منصور فقال: هذا مجلس سوء فلا تعدْ إليه، فما عدت إليه).
في حين نجد محمد بن عبدالوهاب يتناول ذات المعاني؛ إذ يعلق على حديث (عُرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد) قائلاً (ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة، وعدم الزهد في القلة).
لم يُمهلني لأنقض حججه إذ ولّى مدبراً ولم يُعقّب!
ولئن علمتَ أنّ سارقاً – بمحض اعترافه – يأتيهم (واعظاً) ثُم لا يرون بأساً في تقبيل ما بين حاجبيه ابتهاجاً بمقدمه بحسبان أنّ «السرقة» قد جاءت لخيرٍ/ وفي خير.. لئن علمتَ هذا يحدث دون أن يجرؤ أحدٌ على معاتبته على صنيعه هذا (مناصحةً) فإنه لدليلٌ يُثبتُ لك بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة مَن ديدنهم التّلَهُف لِلُقيا «القصاصين» على نحوٍ من التّبجيل و«التعظيم» لم يكن قد ظفِرَ به السابقون من «شيوخ الإسلام» المعتبرين!! وأقسمُ غير حانثٍ بأنّ مثل هذا «القاص» وأضرابه لو قُدّر لأحدهم العيشَ في عهد ابن الخطاب رضي الله عنه لما توانى الفاروق بالدِّرة يعلو بها الرؤوس حتى تتورّم ولحبسهم في بيوتهم احترازاً لتدين الناس من الغش وحِفاظاً لما سَلِم لهم من عقل!!
وبما أنه من السهلِ بالمرّةِ أن أوصف بالتجنّي فإنه يسعني القول:
في بريدة محاضرةٌ هذا اليوم (الأربعاء) شيخُها معالي الدكتور صالح بن حميد وحسبك به علماً وعقلاً وفقهاً ورُشداً قارن عدد مَن سيحضر محاضرته بمن سيعقبه في الغدِ في ذات الجامع، وسيتبيّن لك إلى أيّ مدىً كان التوفيقُ حليفي في صِحّةِ ما انتهيتُ إليه من الكشف عن هوية هذه النوعيّة التي ليس من شأنها أن تصنع نجاحاً أو أن يتأسس من خطابِها مواقف يعتضد فيها الشرعي/ والعقلي لمقاومة طوفانٍ من الفتن وقى الله البلاد شرّها وحفظ الله أمنها.!
وغيرُ خافٍ أنّ للقُصّاصِ من الإفسادِ ما اضطر معه ابن عباسٍ إلى القذف بهم خارج المسجد، وكذلك كان فعل ابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- صيانةً لصدقِ تديّن الناس من جانب، ومن جانب آخر سعياً حثيثاً لحماية العقولِ مما لا يزيدها إلا سفاهةً وسفالا.! والمؤكد أنّ الحاجةَ ملحّة لعلماء – محققين كابن حميد – في سبيل بسط فقه الفتن والنأي بأبنائنا عن التخبط، ذلك أنّ من كان يشكو تخبّطاً في منهجيّته وتناقضاً فجّاً في مواقفه واضطراباً بيّناً في رؤيته كيف يمكنه أن يهدي الآخرين صراطاً مستقيماً أو أن يأخذهم ببصيرة إلى أهدى سبيل؟!
هامش:
سؤالٌ يتقاطر براءةً: كيف سيستقبل أهل بريدة «سلوى العضيدان» لو أنّها دعيت لإلقاء محاضرة؟!
تعليقي سيقتصر على هامش المقال فقط حيث قال الكاتب:” سؤالٌ يتقاطر براءةً: كيف سيستقبل أهل بريدة «سلوى العضيدان» لو أنّها دعيت لإلقاء محاضره؟! “….
وأنا أقول سيجد “هيله ” و زميلاتها في استقبالها وتكريمها في قاعة الرصافة بالقرب من كبري الراشديات وسيتذكرون قولتها المشهوره عند كسبها قضيتها ضد الدكتور عايض القرني وانتقادها القاسي لما قاله القرني عن “ابن تيمية” حيث قالت:”عجبت من مجتمع يغضب لأن امرأة كشفت عن مقدمة شعرها ولا يغضب حين يتهم عالم مثل ابن تيميه بالسرقة والاستيلاء على جهود الآخرين عذرا يا بن تيمية”……لك تحياتي ياشيخ خالد السيف ….
أبو عبدالله الاصلي …
سلوى العضيدان …من بريده ولا من عنيزه ؟……ابتسم
أعتقد أنها من الغاط ..بين الغاط وعنيزه وبريده 100كم تماما …..
من اعطى هؤلاء الحق يختطفون ديننا ويعرضون امننا القومي للخطر ؟…….ابتسم
هل هذا القاص هو خصم سلوى العضيدان الذي اعتذر لها ؟
سلوى العضيدان …. صاحبة لا تيأس حصلت على حكم بحقها ممن سرق جهدها وحوله إلى لا تحزن ؟!!!
هل يستطيع صاحبك أبا حاتم ويقول لقد أخطأ القرني وكسبت سلوى القضيه أم أن السكوت أحيانا حكمه ؟!!!….
أخي أبا عبدالله الأصلي …. لا أدري لم تحاول ” حشر ” إسمي أو كنيتي في أي تعليق لك رغم تجنبي المتواصل للخوض فيما تخوض فيه .
والله يا أبا عبدالله لو أردت لرددت عليك شعرا أو نثرا بما يتناسب مع تطاولاتك علي لكني أتجنب ذلك احتراما لنفسي ثم للكتاب والقراء .
أنا لا يهمني أن تكسب سلوى أو القرني في قضية صدر حكمها ممن سيسألون عنه ولن أسأل عنه .
ولا أظن أن الحكم تضمن أنه يجوز لكائن من كان التكلم في عرض أي منهما أو الكتابة عنه فلن أخوض مع الخائضين فيه .
يا أبا عبدالله : في الحديث : (إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض.. ) وهو صحيح ومروي في أكثر كتب الحديث . فإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فكيف بي وبك فلم ننصب أنفسنا حكاما على الناس ؟
أبا عبدالله . ماذا تريد مني ؟
تحياتي لك أخي أبا حاتم ….انت تشارك في صحيفة قراؤها يتفاعلوا مع بعضهم
في اطار سياسة الصحيفه الملزمة لقراءها ….وهذا التفاعل لايعتبر تطاول من قاريء
على الآخر؟!!!….. أنت علقت عن ” هيله ” قائلا انه “تم اختيار اسمها بعنايه “….وسألتك بصفتي قاريء لاستفسر منك ماذا تقصد ” باختيار إسم هيله بعنايه ” والتعليق موجود ؟!!!
وسألتك عن الخطيب الذي تحدث كل الإعلام عنه ؟…
وسألتك الآن عن قضية الشيخ عايض مع الكاتبه سلوى ولم تجب على تعليقي لأن الموضوع تحدث عنه الاعلام كثيرا ؟!! واجبت إجابة أخرى اني أتطاول عليك ؟!!..
ولا اعرف ماذا تقصد بقولك أ تطاول ؟!!!..إعطني مثإلاتثبت فيه تطاولي عليك ؟!!.. وأنا سأعتذر منك فورا …
أما تهديدك لي بالشعر أو النثر فإن الاساءه مني أو منك لن تنشرها الصحيفه أما الحقاءق فأنا أتقبلها وسأرد عليها ردا بمستواها …، وأعتقد أنه من حقي أن أرد على تعليقاتك …
أما التطاول فأنا لا أقبل أن يوجه لي أحدا إساءة … فكيف أسمح لنفسي أن أوجه مالا أرضاه لنفسي…… ومن اساء لي فإني سأدافع عن نفسي مثل غيري من القراء ……
لك تحياتي وتقديري اخي أباحاتم…
أبو عبدالله الاصلي ….
أنت ترى والقراء كذلك أنك تعيد نفس كلامك الذي أجبت عنه بما أعتقده أنا وألتزم به غير أنك تريد إجابات توافق هواك أنت لا كما يراها غيرك .
وليس من حقك أن تحمل أحدا على قول ما تريده أنت فلا تجعل لنفسك ما ليس لها .
حلال عليك احتكارك لاسم ” هيلة” لمنطقتك .
وحلال عليك دفاعك عن ابن منطقتك ” القصبي ”
لكني لا أبيح لك أن تتهمني بما لم أقل .
وأنت ترى أنك لا تكتب باسمك الصريح فكل أحد يمكن أن يكني نفسه بأبي عبدالله فكل الناس عبيد لله .
والأصلي هذه لا نعرفها في الصفات التي تسبغ على البشر فالإسم كله مجهول .
أنت في كل مرة تصرف الناس عن مقال معين باجترار تعليقات سابقة تخيلت فيها أمورا على طريقتك أنت والأصل أن يبقى النقاش حوال كل مقال في زمن نشره وقبول تعليقاته حتى لا يشوش على فكرة المقال ومشاركات القراء
أما إن كان في نفسك شيء تجاهي فإن شئت فاطرحه للنقاش فإن كان لك حق فأبشر وإن كان الحق لي فكن شجاعا واعترف .
لماذا اختار القصاصون بريدة وليس عنيزة مثلا ؟
هل بريدة سوق مفتوح للقصاصين ؟
هل هؤلاء القصاصون القادمون لبريدة من القصيم ؟ أم أنهم من خارج القصيم ؟
فإن كانوا قصمان فسمن بريدة في دقيقها .. وإن كانوا من خارج بريدة …..!
سؤال للشيخ الفاضل خالد :
تمهيد .. إن كان القاص القادم من عنيزة ، فالمعروف أن لا فرق بين بريدة وعنيزة ، لا جغرافيا ولا حتى في صناعة التمر (النخل واحد ، وحتى ملقحوا تمر بريدة من عنيزة – يلقحون النخل نثرا وشعرا).. وإن كان القاص/ الواعظ غريب عن القصيم كلها – فلماذا لا يسمح لقاصٍ من خارج “عربكم” بالسرد القصصي ؟ هههه . (ألسنا خوات) كما يقول إخواننا في دار الكنانة ؟
أما الدكتور عايض القرني إذا تمت دعوته …وعلم أن سلوى العضيدان مدعوة أيضا في بريده
فإنه لن يأتي وسلوى مازالت هناك …..
والأسوأ من القصَّاصين تأثيراً سلبيّاً على عقول الناس الطيِّبين هم المهرِّجون المدرعمون، وأسوأ منهما المناطقيِّون الذين يسعون جاهدين إلى استثارةٍ مناطقيَّة فيما بين عنيزة وبريدة، فإذا كان تأثير القصَّاصين سلبيّاً على العقول وعلى الفكر والدين، فتأثير المناطقيِّين أمثالكم يا دعشوش يستهدفون فوق ذلك أمن الوطن واستقراره، فحذار حذار من هذا التهريج يا أبا الزنبيل.
…………. // فخير من إجابته السكوت
هل هي فقط بريدة من ترفض أن يأتي إليها قاص من غير قصاصيها ؟ لأنه من وجة نظر البريداويين ينافسهم صنعتهم ؟ وهل ذلك يعتبر تأففاً ؟ لأن في بريدة من القصاصين ما يكفيها ويزيد عن حاجتها – بل أنها تقوم بالتصدير للجار بالقرب والجار بالبعد عادة ..
الشيخ أورد كلمة “مختلسا” في العنوان – فهل القص السردي بات لا يأتي بريدة الا اختلاسا ؟
ليتني أعرف لماذا اختار الشيخ مفردة “الربيع” وليس الخريف ولا الصيف ولا الشتاء – في العنوان ؟
هل عاقك التهريج والعقل الخديج أن تفهم هذا؟.
قاتل الله المهايطيين والمدرعمين والنطاطين !
هل الاعتراض على ما يقوله القاص ؟
أم على شخص القاص ؟
أم عليهما معاً ؟
ذكرني عنوان الشيخ أعلاه ، بعنوان استخدمه الطيب صالح لإحدى كتبه ( موسم الهجرة إلى الشمال) !
سوال للقراء :
هل قل الوعظ في بريدة ليصلهم المدد من خارجها ؟
لا أدري أن كان يجوز لي أن اسأل الشيخ هذا السؤال الغريب العجيب :
هل يرضى الشيخ بالمعاملة بالمثل فنقول (اقبلوا ورحبوا بقصاصينا لنقبل ونرحب بقصاصيكم – زورونا ونزوركم ) ..
لأن كان الجواب : بالرفض – فحتى نحن لدينا عجراوات ومشاعيب ههههه ..
يادعشوشُ صحَّتها لئن كان الجواب فلا تكتب: لأن كان الجواب.
كفاك دعشوشُ تنكيتٌ وتهريجُ /// هداك ربُّك إنَّ العقل تفريجُ
إن كنتَ لم تستطعْ فكراً بمشكلةٍ /// فسوف يأتيك لوفكَّرتَ تخريجُ
عرِّج عليَّ فعندي كي أعلِّمكم /// درساً لتعقل لو أغراك تعريجُ
أمَّا وأنت على خبثٍ تحرِّكها /// مناطقيَّة من يغريه تهييجُ
فسوف تقبع في جهلٍ يحوّطكم /// منه شراكٌ وأسلاكٌ وتسييجُ
دعشوشُ ليس لكم في الفكر منزلةٌ /// فكيف تفهم والتفكير تدريجُ؟
إن كان وعظكَ كي تخشى يجوز لنا /// فما أرى فيك إلا ما يرى الزيجُ؟
يا من يعاني نضوبَ الفكر في هرمٍ /// ما عوَّضَ العقلَ تنكيتٌ وتهريجُ
فانظر هديتَ إلى رشدٍ يقوِّمكم /// إن ظلَّ في العمر إيقاعٌ وتأجيجُ
الغريب في الأمر شيخنا الكريم وفقك ربي لكل خير أن سوقهم لازال رائجا عند الكثير من الناس بل ربما يزيد وبعبارة اخرى ( هنك تكلم عنهم ) وضعت لهم قداسة عجيبة والله المستعان
أما معالي الشيخ صالح بن حميد حفظه الله اكتفي بما قاله شيخنا عنه
أهلًا أيها المفضال
ع رسلك أيها الشيخ كيف لو قرأها أحد القصاص ، ما أقول اللهم لاتجعلني بين فكي قلم السيف حيث لاتأخذه بالحق لومة لائم .
ليتك ياشيخنا اطلعت على آرائهم وموقفهم من الأحداث الأخيرة في سوريا . لزيادة الهريسة هههه والمتابعين المتاجرة بأحداث حلب حيث خبرك عتيق تجاوزوا تويتر وسناب شاب وتطورا إلى البث المباشر .
دمت بود مولانا .
سيظل القصاصون آتون لبريدة الحبيبة ما لم يلين قصاصوها الأصليون – ولو قليلا هههه !
لا للتشدد – ولا للتفريط __ نعم للوسطية !
صحَّتها يا دعشوش ما لم يلن … ، فعل مضارع مجزوم وأداة الجزم لم.
وصحَّتها: سيظلُّ القصاص آتين، ، يا دعشوش فظلَّ وبت وأضحى وأمسى من أخوات كان أي أنَّها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، سيظلُّ دعشوشٌ جاهلاً بلغته مهرِّجاً بتعليقاته.
قول على قول
عنوان المقال غريب والأغرب منه موضوع المقال هنا اجدني اقول مرغماً لا بطلاً لا تعليق وشكراً مع التحيّه .
أخر الكلام :
هناك كتاب عنوانه كلام فاضي كلام مليان .
من أول كلمة في عنونة مقال الشيخ ( أتاك ) تبادر إلى الذهن بيت الشعر البحتراوي :
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا // من الحسن حتى كاد أن يتكلما
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إن كان القصاصين الجدد ضد التشدد وضد التفريط ، فلعل لشباب بريدة العذر في دعوتهم للحضور لبريدتهم من باب تعويد البريديين على قبول الرأي الآخر ! وعدم الاكتفاء بالرأي الأوحد و (لا أريكم الا ما أرى) ! ههههه .
صحَّتها إن كان القصَّاصون … يا دعشوش، فالقصَّصون اسم كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، مثالها: كان دعشوشٌ سوقيّاً وما زالَ جاهلاً بلغته.
قول الحق يا شيخ خالد سيخلق لك عدوات كثيرة لأنه كلام لا يرضي الربع
اتفق معااك واسأل الله الهداية للشيخ عايض
ليت الشيخ خالد يحضر محاضرة القاص الزائر ويقول له جهارا نهارا (هذه ديرتنا – ابحث لك عن ديرة أخرى ليس فيها قصاصون مثل الباحة ) وربما يستحسن من الشيخ خالد أن يضيف عبارة (اذهب الى الشيخ / سعيد بن فروة القحطاني في أبها ، فقد نمى إلى علمنا أنه يكفر بالجملة وأنه تجاوز الحدود ، وائت به وسطيا – لا متشددا ولا مفرطا !
نمى إلى علمكم ؟!!…من انتم؟!!!
صحَّتها نما ينمو، مثل دعا يدعو، فإذا كان المضارع واويّاً فماضيه بألفٍ طويلة، وإن كان المضارع يائيّاً مثل يجري يعطي، فماضيه يكون بألف مقصورة مثل: جرى أعطى، هل فهمتَ يا دعشوش.
ما لم تقبلوا بوعاظنا – فسنعيد النظر في القبول بوعاظكم هههههه !
تبادل منافع بالتساوي – والا فلا تبادل ….
يا شيخنا/ خالد،، ما عليك من دعشوش ودعوته لك للباحه هو اولا تجدون اي من سكان جده خذ علمي وارميه في البحر الباحه ما فقها قصاصون بل فيها رجال اعمال، وقضاه، واطباء متفوقين،ورجال دين محترمين واهلها منكبّين على تطوير وتحديث الباحه لتكون مصيف نموذجي عالمي انشاء الله وشكراً مع تحيه مزدوجه .
يا شيخ خالد لو سمع لك اهل بريدة من اكثر من عشر سنوات لما كنت تحذر من السرقات ايام الوطن يوم ان كتبت كتابتك عن كتاب لا تحزن ويوم كتبت في تلك الفترة عن النجم العريفي غفر الله لهما
لما رأيت ما ترى اليوم بس العيب ببعض ربعنا ببريدة يجي الماحضر ويمدحهم بكلمتين انتم اهل العلم وانتم ناصروا السنة والدين ويذبوون
اقسم انهم حين لا يسمعون لك ولأمثالك سيكررون الخسارة
من منكم يعرف سمي الشاعر الحطيئة الذي اشتهر بالحديث ( شعرا هجائيا لا غير ) ؟ سلموا لي عليه ..
أنا شبيه الحطيئةْ /// بشعره لا بهيئهْ
شعري قويٌّ وجزلٌ /// فالنفسُّ نفسي جريئهْ
لكنّها ما تعدّتْ /// إلى الكرام مسيئهْ
ومن أراهم بجهلٍ /// وأنفسٍ موبوءهْ
لديَّ سوطٌ فشعري /// لا يرتضي بالخطيئهْ
وما يعاني ارتعاشاً /// رؤاه تأتي دفيئهْ
وأنتَ دعشوشُ تحكي /// نفساً لديك رديئهْ
أشبهت فيها قديماً /// في الفكر كابن قميئهْ
رفقاً بنفسكَ فاعلمْ /// بها الخبايا النسيئهْ
وليس ذلكَ يخفى /// كشفتُ فيك الخبيئهْ
ابن العم الواصل لماذا كلما ذكر أحدٌ الحطيئةَ الذي هجا نفسه وأمه وأباه ، أو عابه أو استنقصه أو حقَّره؛ تأثرت أنت وانزعجت، فهل لنا نحن بني واصل علاقة بالموضوع؟