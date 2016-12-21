نفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، وفاة إحدى طالبات جامعة الطائف جراء مضاربة، كما تم الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز الفيصلية بشرطة محافظة الطائف تلقّى بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول فتاتين (في العقد الثاني من العمر)، بهما إصابات نتيجة مشاجرة حدثت مع فتاتين أخريين، إثر خلاف سابق بينهن، واتضح أن إصاباتهما خفيفة، وقد غادرتا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وأكد القرشي، تلقّى المركز بلاغًا من مواطنتين يدعين تعرضهن للتهجم ومحاولة الاعتداء عليهن من قبل طالبات، جرى اتخاذ إجراءات الضبط الجنائي بحقهن وجارٍ إحضار المتهمات بالاعتداء بعد تحديد هويتهن، وسيتم إحالتهن لهيئة التحقيق والادّعاء العامّ بحكم الاختصاص.