أ ب ت
أحمد هاشم
ماذا يحدث في تعليم جدة!
لا أعلم ماذا حدث خلال السنوات الأخيرة في (تعليم) جدة، إعلام يبدو أنه راضٍ كل الرضا عن تلك الإدارة، ومسؤولون يكيلون المديح لفرق عملها.
لا شك أن هناك شيئاً مختلفاً، فتلك الإدارة حصدت 70 % من جوائز وزارة التعليم خلال العامين الأخيرين، كان آخرها وسام الجودة والتميز والمركز الأول للعام الثاني في الأداء المتميز على مستوى إدارات التعليم في المملكة، والميدالية الفضية في منافسات أولمبياد البلقان للناشئين، وكذلك المركز الأول عالمياً في مسابقة (الروبرت) في النمسا، وذات المركز في المسابقة الدولية للرياضيات الذهنية والمقامة في هونج كونج، ومسابقة الموهبة والإبداع، والثالثة في مسابقة (اكماك) الدولية إضافة إلى تكريم من ملك السويد كارل جوستاف الرئيس الفخري للصندوق الكشفي العالمي، لحصولها على درع التميز وشهادة في مجموع عدد الساعات لمشاريع رسل السلام المنفذة.
لم تقف إدارة تعليم جدة عند نيل الجوائز والتكريم المتكرر – اللهم لا حسد – بل قدمت نموذجاً متميزاً في تسهيل إجراءات خدمة العملاء من خلال تخصيص (الإثنين) للالتقاء بمديرها العام وجها لوجه في صالة استقبال الجمهور – دون وساطة – واستحداث أجهزة الخدمة الذاتية في جميع أقسام ومباني مكاتب تعليم البنين والبنات؛ بهدف إنجاز معاملات المراجعين، وتوزيع صلاحيات تلك الإدارة على مكاتب التعليم في الأحياء، وهو ما يعد جزءاً من تطبيق رؤية التحول الوطني والجودة التي يطمح قائد (تعليم) جدة في ترسيخها خاصة بعد حصول إدارته على شهادة الأيزو 9001، وحصوله شخصياً على سفير الجودة من الدرجة الأولى من قبل وزير التعليم ومعاملته كمدير عام منطقة بعد موافقة مجلس الوزراء على نيله المرتبة 14.
عبدالله بن أحمد الثقفي، الذي يحلو له مناداته دون ألقاب لم يهبط مديراً بـ (البراشوت) كما يحدث غالباً في إدارات مؤسساتنا الحكومية، بل بدأ معلماً وتدرج مشرفاً تربوياً فمساعداً، فمديراً عاماً لتعليم جدة – وفي اعتقادي – أنه هنا يكمن سر نجاح تلك الإدارة، فالعارف بشؤون وخبايا عمله والمتمكن من قيادة فرق العمل والمغمور بالطموح يستطيع أن يصنع من المفك الصدئ ما لا يستطيع أن يصنعه الكسول من متجر مليء بالأدوات الجديدة.
رجل فريد من نوعه استطاع بكل قوة وعزيمة تحقيق النجاحات ونيل الدعوات
الثقفي صاحب فكر ويقرا تماما الوضع ويعرف ماذا يفعل حدسه قوي فلا يستغرب مايصنعه ولديه الكثير نسأل الله التوفيق والنجاح
يستاهل كل خير سخر قدراته وتفكيره ووقته في صنع مؤسسة تعليمية ناجحه بكل المقايس ولد الميدان فحقق النجاح وكان تنصيبه بالرابع عشر باكورة ثمار ورضى القيادات عنه
بسم الله ماشاءالله والله يحدث فيها النجاحات
الأستاذ عبدالله الثقفي إنموذج للقائد المناسب في المكان المناسب لا يكتفي بالتوجيه وإنما يعمل بالمتابعة لذا لا يستغرب تحقيق إدارة تعليم جدة كل هذه الإنجازات فهنيئا لتعليم جدة به
من يعرف الرجل عن قرب يعلم مدى حرصه على ان يرتقي بتعليم جدة لأعلى الدرجات عمل واثقا بقدرته وقدرة فريق عمله على تحقيق التطلعات بمساندة الزملاء والميدان يستحق هذه الاشتدة ومن حسن لأحسن
الجميع يتحدث عن هذا المقال الذي اصبحنا نفتقد لمثل هؤلاء الكتاب المنصفين والذين يقولون الحق ولايخشون لومة لائم
يستاهل الطيب راعي الطيب وعبدالله الثقفي لم يتأخر في تقديم مايخدم التعليم وابناءنا
بكل امانة عبدالله الثقفي رجل فاضل والله وفقه ووضعه في مكان ذو مسؤلية كبيرة جداً اكبر واكثر من اي ادارة اخرى
ماعتقد هناك اجمل وافضل واحسن من تعليم جدة مع احترامي للجميع تجده حاضر في جميع الجوائز ومنصات التتويج
تكريم واطراء ومدح مدير تعليم جدة هو مدحنا ونجاحنا جميعاً وكلنا نعمل بتوجيهات قائد الحكمة ومديرنا الفاضل والأب الروحي عبدالله الثقفي
مالا يعرفه الجميع اني ظلمت ذات يوم من مديرة ومشرفة وتعبت نفسياً لدرجة الهوس والظلم وقدمت خطاب اشتكي فيه عليهم لديه فوالله انصفني وحماني وتابع بنفسه موضوعي باهتمام فله مني الدعاء دائماً
رجل منصف رجل قوي وذكي وحكيم وصاحب قرار ويحب وطنه وعمله وقريب من الكل ودعوات التاس تحفه
هذا ينطبق عليه المثل الي يقول : من وثق في نفسه لايحتاج لمديح الناس
مع خالص حبي وتقديري للحبيب والقريب والزميل عبدالله الثقفي
مع خالص حبي وتقديري للحبيب والقريب والزميل عبدالله الثقفي
في ادارة تعليم جدة شئ ياليت كل الادارات تسويها في صالة استقبال المستفيدين الناس ويقابلهم الثقفي ويحل ويسمع شكاويهم ويتابعها بنفسه
بارك الله في جهودكم استاذي عبدالله وفقك الله
عبدالله الثقفي يستاهل اكثر من كذا والله ورجل فطن ويمتلك ماشاءالله لاقوة الابالله ذكاء اداري قوي ممزوج بذكاء عاطفي واجتماعي سخر القدرات الفذه في مواقعها فحصد الثناء العاطر .. استمر سيدي
عبدالله الثقفي يستاهل اكثر من كذا والله ورجل فطن ويمتلك ماشاءالله لاقوة الابالله ذكاء اداري قوي ممزوج بذكاء عاطفي واجتماعي سخر القدرات الفذه في مواقعها فحصد الثناء العاطر .. استمر سيدي
الحمدلله رب العالمين والله بناتي واولادي في مدارس تعليم جدة متفوقات فيه اهتمام بعكس المدينة الي كنت فيها سابقاً الشهادة لله اهني تعليم جدة بالثقفي
ماشاءالله والله يستاهل كثير وان شاءالله من حسن لاحسن استاذ عبدالله الثقفي بالتوفيق لك ايها الامير الخلوق المتميز
صحيح كل مدارس جدة فصولها نموذجية ومهيأه حتى
حتى مدارس القرى التابعة لها
بالفعل يستحق الكثير والكثير ،، الأستاذ القدير عبدالله الثقفي
بكل صدق إدارة تعليم محافظة جدة وعلى رأسهم هذا الهرم العظيم الذي جسد بأعماله واخلاصه وتفانيه المعنى الحقيقي للوطنيه والمواطنه مع جميع الفئات المختلفه ،،،
فله منا كل الشكر والتقدير على هذة النجاحات العظيمة فالى الامام دائماً وجزاه الله عنا كل خير ….
بكل تأكيد هناك فريق عمل متكامل من المبدعين والحريصين على تطوير العملية التعليمية خلف إنجازات تعليم جدة بقيادة ا.عبدالله الثقفي وهو الرجل المناسب في المكان المناسب بكل تأكيد
لقد احدث تعليم جدة نقله نوعيه في التعليم ككل وأصبح أنموذجاً ورائداً يحتذى به ويجب ان نعمل على تطبيق خططهم ونحذوى حذوهم