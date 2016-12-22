أ ب ت
أحمد هاشم
ماذا يحدث في تعليم جدة!
لا أعلم ماذا حدث خلال السنوات الأخيرة في (تعليم) جدة، إعلام يبدو أنه راضٍ كل الرضا عن تلك الإدارة، ومسؤولون يكيلون المديح لفرق عملها.
لا شك أن هناك شيئاً مختلفاً، فتلك الإدارة حصدت 70 % من جوائز وزارة التعليم خلال العامين الأخيرين، كان آخرها وسام الجودة والتميز والمركز الأول للعام الثاني في الأداء المتميز على مستوى إدارات التعليم في المملكة، والميدالية الفضية في منافسات أولمبياد البلقان للناشئين، وكذلك المركز الأول عالمياً في مسابقة (الروبرت) في النمسا، وذات المركز في المسابقة الدولية للرياضيات الذهنية والمقامة في هونج كونج، ومسابقة الموهبة والإبداع، والثالثة في مسابقة (اكماك) الدولية إضافة إلى تكريم من ملك السويد كارل جوستاف الرئيس الفخري للصندوق الكشفي العالمي، لحصولها على درع التميز وشهادة في مجموع عدد الساعات لمشاريع رسل السلام المنفذة.
لم تقف إدارة تعليم جدة عند نيل الجوائز والتكريم المتكرر – اللهم لا حسد – بل قدمت نموذجاً متميزاً في تسهيل إجراءات خدمة العملاء من خلال تخصيص (الإثنين) للالتقاء بمديرها العام وجها لوجه في صالة استقبال الجمهور – دون وساطة – واستحداث أجهزة الخدمة الذاتية في جميع أقسام ومباني مكاتب تعليم البنين والبنات؛ بهدف إنجاز معاملات المراجعين، وتوزيع صلاحيات تلك الإدارة على مكاتب التعليم في الأحياء، وهو ما يعد جزءاً من تطبيق رؤية التحول الوطني والجودة التي يطمح قائد (تعليم) جدة في ترسيخها خاصة بعد حصول إدارته على شهادة الأيزو 9001، وحصوله شخصياً على سفير الجودة من الدرجة الأولى من قبل وزير التعليم ومعاملته كمدير عام منطقة بعد موافقة مجلس الوزراء على نيله المرتبة 14.
عبدالله بن أحمد الثقفي، الذي يحلو له مناداته دون ألقاب لم يهبط مديراً بـ (البراشوت) كما يحدث غالباً في إدارات مؤسساتنا الحكومية، بل بدأ معلماً وتدرج مشرفاً تربوياً فمساعداً، فمديراً عاماً لتعليم جدة – وفي اعتقادي – أنه هنا يكمن سر نجاح تلك الإدارة، فالعارف بشؤون وخبايا عمله والمتمكن من قيادة فرق العمل والمغمور بالطموح يستطيع أن يصنع من المفك الصدئ ما لا يستطيع أن يصنعه الكسول من متجر مليء بالأدوات الجديدة.
ماتقوم به ادارة تعليم جدة بنين وبنات ومانسمعه ونشاهده في جميع وسائل الاعلام بالذي حصدته وصنعته يعتبر انجازاً عظيماً يتوافق مع تطلعات قياداتنا ويوافق ايضا الرؤية 2030
ماتقوم به ادارة تعليم جدة بنين وبنات ومانسمعه ونشاهده في جميع وسائل الاعلام بالذي حصدته وصنعته يعتبر انجازاً عظيماً يتوافق مع تطلعات قياداتنا ويوافق ايضا الرؤية 2030
عبدالله الثقفي ماشاءالله أثبت وجوده ووضع بصمته واستطاع بفكره المنير ان يصنع فريقاً متجانساً يعمل بإخلاص وتفاني
عبدالله الثقفي ماشاءالله أثبت وجوده ووضع بصمته واستطاع بفكره المنير ان يصنع فريقاً متجانساً يعمل بإخلاص وتفاني
لاعتقد هناك شخص حكيم وقايد محنك ومفوه مثل الثقفي يارجل اذا نطق ماشاءالله ماودك يسكت وتجده قريباً من الكل كالجبير سريع بديهه
ياليت يجي الرياض والله ويصير مدير تعليمنا نسمع عنه من الزملاء الجميع يذكره بخير
هؤلاء الذين يعملون ويتورون خلف الكواليس لايريدون جزاء ولاشكور وعندما يأتي الحديث تجدهم من يسكت الناس بأعمالهم ونشطاتهم وتميزهم وقت التكريم
هؤلاء الذين يعملون ويتورون خلف الكواليس لايريدون جزاء ولاشكور وعندما يأتي الحديث تجدهم من يسكت الناس بأعمالهم ونشطاتهم وتميزهم وقت التكريم
ياليت كذا كل المؤسسات الحكومية نبي مدير ديمقراطي وناجح تعبنا من العنجهية وغرور المدراء ياحظكم ياتعليم جدة
ياليت كذا كل المؤسسات الحكومية نبي مدير ديمقراطي وناجح تعبنا من العنجهية وغرور المدراء ياحظكم ياتعليم جدة
جدة غير وتعليمها ومدارسها غير نقلنا منها لعسير وفي فرق كبير في كل شئ كل الدعاء لكم وفقكم الرحمن
ماشاءالله صحيح لافض فوك ولاكسر قلمك ايها الكاتب الملهم أحسنت القول ويجب ان نقول لمن احسن احسنت
سلامي لكم يااهل جدة ويالبى قلوبكم
سلامي لكم يااهل جدة ويالبى قلوبكم
كل الشكر لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم جدة
يستحق الاستاذ احمد هذا الكلام الرائع
وفي ادارته رأينا التميز والابداع
وجهود فريق مبذوله وخدمات تقنية مميزة
حتى في خارج اوقات الدوام
إدارة التعليم بجدة متميزة بإنجازاتها ومبادراتها الناجحة في الميدان ودعم لأهل التميز…مبارك أ.عبدالله هذا التميز لأهل التعليم بجدة ،نفخر ويحق لنا الفخر.
مما لاشك فيه أن تعليم جدة له قصب السبق في كل منجز وتطوير .
أستاذنا الكبير عبدالله الثقفي ارتقى بتعليم جدة لمسافات بعيدة، فهو ابن التعليم البار ، بدأ معلما فمشرفا فمساعدا فمدير تعليم .
أبو أحمد يناطح الثريا همة و إخلاصا وعملا وإنجازا .
أنا كقائد مدرسة وجدت كل الدعم منه حفظه .
و قيادة البلد حفظهم الله يعرفون مدى إخلاصه وتفانيه من أجل بلده وأبنائه، فلذلك كرموه وقلدوه المراتب العليا .
فإلى الأمام يا تعليم جدة وعلى دروب الإنجازات بإذن الله نلتقي
(أبو أمير )
جدة متميزة بإنجازاتها ومبادراتها الناجحة ووصولها للعالمية في مختلف المسابقات المحلية والدولية،وتميزت إدارة تعليم جدة بدعمها لأهل التميز..مبارك أ.عبدالله هذا التميز لمنسوبي تعليم جدة،…نعم نفخر ويحق لنا الفخر.