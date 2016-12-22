خالد السيف
الفقه في السعودية غيابٌ للمآلات وتغييبٌ لعموم البلوى
ليت مَن يتصدّرون مشهدنا «الفقهي» ومجالس الفتيا أن يجعلوا من معلوم التجارب واستقراء محصّلات من سبقنا إلى حال الابتلاء «بقيادة المرأة للسيارة» مناراتٍ يهتدون بها إلى ما فيه سعة مداركهم حتى لا يكون ثمّة افتئات على الشرع أو تجاوزٌ لمقتضياته …
القيادة للسيارة من قِبل المرأة لم يُخرجها من سعة اليسر (ومطلق الإباحة) إلى العنت حيثُ مضايق العُسر فالقول مِن ثَمّ جرأة على «التحريم لها» إلا من بعد ما احتفّ القيادة للسيارة – بجملةٍ من قرائن – ليست تستقيم مع ضابطها الشرعي المعتبر – وهي قرائن جيء بها على نحوٍ من تكلّفٍ يُعدّ نقضاً لِمَا أبرمَ من مرتكزات الاتساق والوحدة في التشريع «الرباني»!! بيد أنّها خصوصية تفرّد بها الفقه «السعودي» الذي للتّو لا يني في إثبات عجزهِ عن التّخلص من عنق عُقدة – لا قاعدة – الاعتقاد قبلاً ثم الاستدلال تالياً!! وحسبنا أنّ الغاية الكبرى من هذا «التشريع» هي: تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد التي من شأن هذه الغاية (الكبرى) أن تتحد في معانيها مع المباني العظيمة لهذا التشريع التي يتغيّاها وإلا فإننا لن نتوافر على تحقيق مقاصدها في ظلّ خطابٍ «فقهيٍّ» ما فتئ يتخبّط في تلمّس ما جاءت من أجله/ وبه الشريعة الغراء.!
إنّ مناطَ تكوين الحكم الشرعيّ وتكييفه لا بُدّ وأن تسبقه ملاحظة «المآلات» التي تتمخّض عادةً عن تطبيق الأحكام الشرعية عند إرادة إصدار الحكم على أيّ نازلةٍ من قِبل المجتهدين غير أنّ الاشتغال الفقهي – في السعودية – كادت إمكاناته أن تُعلن في كل ابتلاء ظرفيٍّ عن شغورها عمن يكون محلاً للإدراك النافذ والبصيرة التي تنشأ عن الفهم العميق بحيث نظفر بمَن يكون من شأنه الاضطلاع نهوضاً بهذا النوع من «الاعتبار المآلي» ذلك أنه نوعٌ عزيز الأهلية إذ يفتقر في النهوض به إلى فقيهٍ قد اكتملت أدواته بمتانةِ عارضته وصلابة ملكته ذلك الوصف الذي يسوغ لنا نعت صاحبه بـ «المجتهد المآلي»!!
على أيّ حالٍ.. فإنّه ما من أحدٍ يُمكنه أن يُكابر ليتجشّم وعورة الجزم قائلاً: إنّ عدم قيادة المرأة للسيارة لم ينشأ عنه ضرر (ولن ينشأ عنه إلا ضرر لا يؤبه له بالقياس إلى الضرر الذي سيلحق مجتمعنا جراء قيادة المرأة للسيارة)!! أحسب أنّ هذه مكابرة ذلك أنّ الضرر المتحقّق بعدم قيادة المرأة للسيارة بات ظاهراً كما أنّ عسُر الاحتراز منه بيّنٌ فضلاً عن أن عسر الاستغناء عن العمل بخلافه ابتغاء إزالة الضرر يشهده واقع الحال الذي لا يُمكن أن يُغطى بغربال!.. فمن ذا الذي يُنكرُ – مثلاً – كون الجرائم الأخلاقيّة التي لم نعرف بهذا الشيوع إلا من خلال «السائق الأجنبي»؟! وحسبك أنّ هذا الأخير مفسدةٌ واجبة الدفع..
إلى ذلك يمكن القول: إنّ ثمّة مَن لا يسعه إلا الاعتراض على القول بالضرر الذي يطال «المرأة/ ونسيج المجتمع بمنظومة قيمه» محتجاً بأنّ قيادتها للسيارة – فيما لو تحقق – سيكون ضرره أشد وأنكى!!
ولو سلّمنا له بذلك – تنزّلاً – فماذا عساه أن يقول بشأن «الضرورة» بمعناها الأوسع الذي يدخل تحت الاصطلاح الشرعي العام لـ «عموم البلوى»؟! إذ إن اعتبار وقوع الضرورة – في أمر قيادة المرأة للسيارة – متعيّن وذلك أنّ شأن السياقة للسيارة من لدن النساء بات محلاً للضرورة جراء ما يحصل عنه من عسر احترازٍ أو عسر استغناء وتلك مشقة تتطلّب التيسير و»رفع الحرج»!.. وياليت مَن يتصدّرون مشهدنا «الفقهي» ومجالس الفتيا أن يجعلوا من معلوم التجارب واستقراء محصّلات من سبقنا إلى حال الابتلاء «بقيادة المرأة للسيارة» مناراتٍ يهتدون بها إلى ما فيه سعة مداركهم حتى لا يكون ثمّة افتئات على الشرع أو تجاوزٌ لمقتضياته لأنّ إرادة الشرع نفسها أحالت على فهوم «العقل الاجتهادي» على نحوٍ من التحقيق للمناطات ابتغاء تحصيل المنافع واستدفاع المفاسد.
وبمعنىً آخر يسعني القول:
إنّ تأثير الضرورة – في أمر قيادة المرأة للسيارة – كفيلٌ في إيجاد/ واستصحاب الاصطلاح الشرعي العام لـ «عموم البلوى» تكيفاً/ وتنزيلاً ذلك أنّ القول بمنع القيادة للمرأة هو الآخر مظنةٌ لما ينشأ عنه من المشقة الشديدة سواء في عسر الاحتراز من أضرارها «ماليا/ واجتماعياً/ وأخلاقياً» أو عسر الاستغناء عن القيادة بوصفها باتت من ضرورات العصر الواقع بغير اختيارٍ من المُكلّف.
وعليه فإنّ من ينزع إلى تحريم «قيادة المرأة للسيارة» باجتهادٍ لا اعتبار فيه للمآلات/ ومراعاة نتائج التصرفات بنحوٍ من اجتهادٍ يأتي عارياً من الأخذ بقاعدة «عموم البلوى» وما تكتنفها من متعلقات «الضرر» وال «الضرورة» و «المشقة» و «أخف الضررين»… و «..» و «…» أؤكد ثانيةً فأقول: إنّ من ينزع إلى القول بالتحريم – مطلقاً – دون فقهٍ لمقاصد «الكليات» ووعيٍ بالاعتبار للجزئيات وإغفالٍ لـ«المقاصد» فإنه يُخشى عليه أن يكون مشمولاً بمن يقولون على الله تعالى بغير علم…! يقول الشاطبي:«… وإذا كان كذلك، وكانت الجزئيات هي أصول الشريعة فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكليّة شأن الجزئيات مع كليّاتها في كلّ نوع من أنواع الموجودات: فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنيّة عن كليّاتها فمن أخذ بنصٍّ مثلاً في جزئيٍّ مُعرضاً عن كُليّة فقد أخطأ.
وكما أنّ مَن أخذ بالجزئي معرضاً عن كُلّية فهو مخطئ كذلك مَن أخذ بالكلّيّ معرضاً عن جزئيّة..»
بقيّة القول يُمكن إيجازه بالتالي: لئن كانت الشريعة إنما جاءت ابتغاء مصلحة الخلق في معاشهم ومعادهم فإنه من الخطل بمكان أن نجعل من «التقاليد والأعراف» حكماً على ما جاءت به الشريعة من الكليات وما تضمنته نصوصها المستفيضة من مقاصد فنحول من خلال هذه التقاليد والأعراف دون تحقيق مصالح الناس والنأي بهم عن المفاسد والمشاق وأخذهم بعيداً عمّا يخرم قواعد الشريعة وهدم مقاصدها.
ومَن استقرأ تصرفات الشريعة في مصادرها اهتدى يقيناً إلى منهج سيتسم بالدقة الفائقة حال اشتغاله في الموازنة والترجيح بين مصالح «قيادة المرأة للسيارة» ومفاسدها وسينتهي بالضرورة إلى رأيٍ راشد من شأنه أن يحفظ لهذا البلد استقراره وسير أموره بانتظامٍ يأخذها إلى أحسن الأحوال وأفضلها.
سلام عليكم – صباحك سعيد شيخنا !
أنت استخدمت “الفقه السعودي” والشيخ الغزالي ، بعد أن اختلط بشيوخ جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، أسماه ب”الفقه البدوي” !
وهنا نقول : الفقه السعودي هو = الفقه البدوي – ما غيره ؟!
لم تشر – بارك الله بك – إلى العادات التي أضفناها للدين تشددا .. فلما راقت لنا جعلناها من الدين .. وعندما وافقت ما في نفوسنا قدمناها على الدين .. واليوم أصبحنا محتارون ماذا نفعل بها ؟
= هل نعطيها مسمى جديدا ولا ندري ما هو – إلى الان ؟
= أم نبحث لها عن مصطلح جديد ما أنزل الله به من سلطان ؟ ونقول هذا من الفقه السعودي/ البدوي – وكفى !
علماؤنا أحرص الفقهاء على حفظ التوحيد والشرع – ولكن عندما يقول عالم ما بقول يخالف المجموع السائد تنهال عليه الانتقادات من زملائه من يمين ومن شمال ، ومن أمام ومن خلف ، ومن فوق ومن تحت – ولنا في عالم الحديث الشيخ / الإمام الألباني خير مثال .. ألم يسعى المتشددون إلى فصله من جامعته ، لأنه قال : أن كشف وجه المرأة ممّا يسعه الخلاف ؟ وقد فُصِلَ من التدريس بجامعته ، ولم يعده لعمله الا سعي سماحة مفتي البلاد آنذاك : المرحوم الشيخ عبد العزيز بن باز !
ماذا يعني ذلك ؟
لقد قال شيخ فاضل ، من الذين يدرسون في معهد القضاء الأعلى شيء خلاصته (أن من أكبر المصائب والمحن التي حلّت بأمة محمد – بأبي هو وأمي – هي إصدار بطاقة الأحوال الشخصية للمرأة ) . ألأن بها صورة المرأة تعتبر من المصائب والمحن ؟
هل هو الخوف من المرأة لأنها أنثى ؟
نحن البلد الوحيد الذي يمنع قيادة المرأة لسيارتها بنفسها – هل لأنها تستعين بها لتوصيل نفسها لعملها بدون وجود السائق الأجنبي معها ، ولتوصيل بناتها للمدرسة ..؟
لدينا فوبيا ضد المرأة ولن يساعدنا على التخلص منها الا قرار من ولي الأمر- يحفظه الله !
لقد وقفوا ضد تعليم البنات (تديناً – عاداتيا) ولولا قرار ولي الأمر بفتح مدارس للبنات لكنا بدون تعليم بنات الى اليوم ..
هل تقترح يا شيخ علينا استقدام شيوخ وسطيين ومعتدلين من الخارج ، للإنضمام لمشائخنا ، لتخفيف حدة التشدد ، ولكي لا يكون الفقه عندنا ( سعوديا / بدوياً ) مائة بالمائة ؟!
يا ليت يُعطى لكل من يتصدرون “مشهدنا الفقهي” و”مجالس الفتيا” نسخة من مقال الشيخ خالد – لعل الله يُحدثُ بعد ذلك أمرا !
لماذا لا يكون لدينا هيئة كبار علماء لا يقبض منسوبوها رواتب من الوزارة ؟
فيكونون أحرار في قول رأيهم الفقهي دون تأثير من أحد .
وتكون هذه الهيئة تحت إشراف الدولة ، ويزكون من قبلها ابتداءً !
في ظني أنه لو كان لدينا هيئة رديفة تضم ذوي الاختصاص من كل فروع المعرفة ، حتى من مأبري النخل الكرام مع تفقيههم لكان الحال أفضل !
يقول الشيخ خالد : الفقه في السعودية غياب للمآلآت وتغييب لعموم البلوى ..
لماذا أصلا يكون لدينا فقها سعوديا خاصا بنا ؟
هل لأن لنا خصوصية لا تشمل بقية المسلمين (كما حاول أن يقنعنا الإخوة الصحويين) في عهد عودة الطالبانيين من أفغانستان .. والتي تجاوزناها بسلام بعد أن دفعنا ثمنا غاليا بسببها ؟
سؤال للشيخ :
هل ما ينطبق على الفقه (الفقه السعودي) عندنا يجري على :
بقية الفروع كالحديث والتفسير الخ ؟
الفقه متحرك والشرع ثابت !
الفقه يتغير بتغير الزمان والمكان والمآلآت والظروف والأحوال فلماذا صب فقهنا كقوالب ثابتة ؟
لقد من الله علينا بفقهاء يشهد لهم القاصي والداني بغزارة العلم ، وهم أعضاء في هيئة كبار العلماء كفضيلة الشيخ الدكتور المؤلف المحقق الفقيه الأديب المؤرخ / عضو هيئة كبار العلماء : عبد الوهاب أبو سليمان ، فلماذا لا يُستفاد من علمه ووسطيته ؟!
لسنا بحاجة إلى فقيه يحفظ – نحن بحاجة إلى فقهاء يجتهدون وييسرون ويعتدلون ولا يتشددون ولا يفرطون من مثل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ / أ . د عبد الهاب أبو سليمان ..
يقول العالم عبد الوهاب أبو سليمان (لست بحاجة إلى فقيه يحفظ النصوص ، ولكننا بحاجة إلى فقيه يعيش الواقع ، يعيش عصرنا ، بغض النظر عن مذهبه ، وأتسآءل لماذا يتم التشبّث بمسألة المذهبية … لا يهم أن يكون الفقيه متمذهبا بهذا المذهب أو ذاك ، المهم أن يكون منفتحاً على عصره يمثله فكرا واجتهادا) انتهى الاقتباس ..
وهذا الرأي الفقهي نراه صوابا يا شيخ خالد .. ونرى أننا لو عرضنا أمر قيادة المرأة لسيارتها على الشيخ لأفتانا في ضوء هذا الفقه العميق الذي يحمله ..
الاستاذ الكبير علم وتجربة دعشوش حفظه الله
اعتقد هالمرة انك اكتفيت بعنوان المقال لو قرأت المقالة لعلمت ان شيخك وشيخنا المفكر الكبير الاوصلي خالد لاسيف
ناقش غياب القواع د الشرعية المرعية في الفقه السعودي تناولا من خلال قيادة المرأة للسيارة
لو قرأتها بعمق لازداد اعجابك بخالد كثيرااا فمقالته والله وبالله عن كتب وليس عن كتاب
سؤل الشيخ أبو سليمان :
هل الاجتهاد مازال فريضة غائبة عن المسلمين ؟!
فكان جوابه ( كلمة غائبة ليس لها محل اليوم ، الاجتهاد حاضر ) !
ولكي نعطي الشيخ أبو سليمان حقه فلابد من القول أن له حتى الان (٤٧) مؤلفا موجودا في المكتبات !
هل قيلدة المرأه للسيّاره ابتلاء فالأبتال هو ان يصيب ألبلاد والعباد وباء مثل الطاعون لا قدّر الله او اي نوع آخر من أنواع الأبتلاء لا سمح الله،، ببساطه وبدون لف أو دوارن هذه للقياده للمرأه امست ضروره ملحّه اجتماعيا وامنيا واقتصاديا واخلاقيا ادبياً الخ، الخ، والأمر عند أولي الأمر بارك الله فيهم وهم أهل الحل والرّبط وبأمر ملكي سامي كريم تنحل المشكله واكيد سيكون عمل إختياري من المرأه نفسها وكل ما في الأمر ان تفتح مدارس او اناس مؤهلون وسيارات مزوده بقيادتين في داخلها للتدريب ويكون مدرّس مؤهل معتمد من المرور يقدم االتدريب اللازم ويختبر المتعلمه في الشوارع وتذهب الدارسه للمرور للأختبار في الحاسوب مثل ماهو معمول بكل العالم وريحنا القرعه من كد ألأمشاط ،،
أخو الكلام :
طال
قول على قول
طولتها وهي قصيره يادكتور/ خالد رعاك الله أمر عند ولي ألأمر حفظه وسلمه الله وحعله ذخراً للبلد والعباد،، كل ما في الأمر إمر سامي كريم بالسماح للمرأه بقياده السياره ويا دار. ما دخلك شر وما يتبع من اجراءات وتقاصيل بسيطه ونعروفه وسنبر مبال خارافيه للوطن والمواطن بالأستغناء عن ما يقرب مليون ونصف سائق ،،
أخر الكلام :
قيادة ألمرأه للسيّاره أصبح أمرا ملحاً اليوم ومحرر هذه السطور من اول من كتب عن هذا الموضوع في جريدة الوطن صفحة ،،نقاشات،، وذلك قبل ١٤ سنه ونيف .
الفقه السعودي يعيش في الزمن الماضي البعيد ….وابعد….ابتسم
الان تتكون ظاهره جديده وهي اعطاء الفرصه للسايقين الخاصين للعمل بنقل الركاب بمقابل مادي …البعض يكتب على خلفية السياره …للتوصيل مع رقم الجوال…؟!…..ابتسم
السايق الخاص اصبح فردا من العايله وقريبا قد يطالب بحقوقه كامله في الارث وغير ذلك…..ابتسم
المواطن اجبر على السايق الخاص لان من افتى له وجهة نظر مختلفه ومقياس معين في النظره لتحريم الموضوع وتحليله…..؟…….ابتسم
الحل هو اعطاء السعوديات اي جنسيه اجنبيه والسماح لهن بقيادة السياره …لان الهدف والتركيز على المراه السعوديه فقط وليس الاجنبيه ؟،……ابتسم
ما هو مقياس .. عند اهل الفقه واقصد فقهنا السعودي ….،
هل هو السماح للمراه بقيادة السياره لوحدها….ام السماح لها بالركوب لوحدها مع سايق اجنبي عليها ؟…….ابتسم
هل السماح لشاب اجنبي يمشط شعره ويتمكيج ويتعطر بقيادة سيارات نساءنا وان يصبح هو المصرف المحرف …امر عادي وحلالا بينما ان تقود المراه سيارتها بنفسها وتتحمل مسؤليتها امام ربها حراما ؟…..ابتسم