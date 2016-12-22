ناصر الخضر
موازنة 2017.. وطن ومواطن
فقط أيام معدودة تفصلنا عن إعلان موازنة 2017 م، وكل يترقب ما ستسفر عنه الأرقام ما بين متفائل يرى بأن العجز لن يتعدى (250) مليار ريال وهو ما يساوي تقريبا 10 % من الناتج المحلي وهذا رقم جيد مقارنة بالعام الماضي مع العجز القياسي لعام 2015 (367) مليارا بخلاف المتوقع (326) مليارا بنهاية 2016 بإيرادات 514 مليارا تقريبا ونفقات 840 مليارا، من وجهة نظر المتفائلين بأن تقديراتهم كانت نتاج حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة للإصلاحات الاقتصادية وسياسة التقشف في الصرف على المشاريع، سواء بالتأجيل أو الإلغاء لغير المهم في المرحلة الحالية، وترتيب الأولويات فيما يخدم خطط وإستراتيجيات الدولة، بالإضافة إلى الرواتب وما تبعها من خفض مزايا وعلاوات الموظفين بالقطاع الحكومي، وهذا كله يراعي مرحلة آنية يتم فيها تهيئة المجتمع لمجتمع متنوع اقتصاديا يتحلل من احتكار النفط على مصيره وتنافسية عالية وعدالة في الاستفادة من ثروات الوطن ضمن خطط قصيرة وطويلة الأمد للوصول للغايات ضمن رؤية المملكة (2030)، أما المتشائمون فتوقعوا أن يصل العجز إلى ما يقارب (270 – 300) مليار وأن هذا ستتبعه حزمة أخرى من القرارات لسد الفجوة منها زيادة أسعار الوقود نسبة 40 % وأسعار المياه والكهرباء بما نسبته 20 %، وتبقى تقديرات ناتجة من دراسات متعمقة راعى فيها خبراء التحليل عدم الاستقرار (الجيوسياسي) في المنطقة والوضع الاقتصادي البطيء نموا على مستوى العالم.
السعودية كي تصل لتحقيق التعادل في موازنة 2017م تحتاج أن تبيع النفط بسعر 77 دولارا للبرميل فيما السعر الحالي يتراوح ما بين 50 – 55 دولارا ومتوسط السعر للعام الماضي 45 دولارا، قرارات أوبك الأخيرة وبالذات قرار خفض الإنتاج أسهم في تحسن الأسعار بشكل طفيف يضاف لذلك بأنه يحدونا الأمل بأن الإجراءات الأخيرة الهادفة إلى تقليص العجز سيتيح قدرة وملاءة أعلى في الإنفاق بشكل أكبر على مشاريع التنمية ضمن خطة التحول الوطني التي تتطلب صرف مبلغ (270) مليارا سنويا على مشاريع تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية، الآمال المعقودة بأن يكون عام 2017 بإذن الله أفضل من سابقيه ونرى ثمار الإجراءات الإصلاحية وسياسة التقشف في الصرف، إضافة إلى زيادة الرسوم البلدية والتأشيرات وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة عوامل تسهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي بما يتعدى 2% وتقليص العجز، ليساعد حكومتنا في السير قدما لتلبية متطلبات خططها و تنمية الفرد (المواطن) الذي استوعب كثيرا من المتغيرات واستشعر أهمية دوره في تغير كثير من أنماط سلوكياته ولعل أهمها (الاستهلاك والادخار) والتعامل مع الأحداث بوعي أكبر يكون فيه (قائد مرحلة) وصاحب قرار خدمة لدينه ومليكه ووطنه.
صباح الخير لكل من يقطن وطن الخير
أول مرة من سنوات متأزمين ومشمرين السواعد ننتظر هذا الاعلان ،،،، يالله عساها خير وتشوف نهايتها خير فوطنا اليوم كلنا جنوده
فيه غموص وخوف ولكن متوقعين الخير لبلدنا بالذات بعد اجتماعات الامير محمد مع الاقتصاديين والاعلاميين وفينا من خايف انها تجهيز لاعلانات زيادة اعباء ولكننا كلنا للحكومة ولوطنا داعمين ،،
نشوف ماحولنا ونفول الحمد لله على كل حال ،،،،
مقالك متفائل استاذ ناصر وعساها خير ان شاء الله
يعطيك العافيه أبو بدر
مقال رائع وان شاء الله تتحقق امانيك وامانينا جميع
ونسمع اخبار تفرحنا عن اقتصاد بلدنا من خلال ميزانيتنا اليوم صباح التفاؤل والامل على كل مواطن سعودي اليوم
ارتفعت رسوم مواد البناء البلاستيكيه الوطنيه منها بالذات بنسبه لا تقل عن 30%…!
وهناك ارتفاعات قادمه ستشمل كل شيء …بينما تنخفض الاسعار في العالم ترتفع عندنا بسبب الرسوم …..!……ابتسم
الرسوم تفرض الان تقريبا على كل شيء….وتنعكس سلبيا على المواطن ….،
بينما تحويلات الوافدين للخارج ترتفع وتستنزف اقتصاد البلد ….!…..ابتسم
فرض الرسوم والضرايب اسهل واسرع طريقه للحصول على المال…..
لكن تصحيح اوضاع استيلاء الاجانب على تجارة البلد وعلى الخدمات وعلى كل شيء اقتصادي لم يتم التعامل معه ورغم المحاولات التي لا يوجد لها اثر يذكر لا زلنا نستقدم بمئات الالاف على ما يوجد عندنا من عشرات الملايين من الوافدين ؟…….ابتسم
وبدلا من الضرايب والرسوم التي ستقضي على ما تبقى من المواطن كان بامكاننا على اقل واضعف تقدير ايقاف الاستقدام لايصال رساله للداخل والخارج على جديتنا في استعادة تجارة البلد من الاجانب وردها للمواطن ….!
ان اثر مثل هذا القرار لو صدر سيعمل على صدم مافيات الاحتكار والمتستر في وقت واحد ….
فالمتستر يحصل على ريالات قليله بينما الوافد ياخذ كل شيء….ابتسم
صح لسانك واعتقد أحنا الأن احوج لاموالنا
الاجانب اكلونا وبلدنا فيها الخير لا يبقى عندنا غير المهمين للوظائف الخدمية
نحتاج الكثير من الاجراءات لتنمية المواطن السعودي وليس لدعم دول اللجوار مصر والسودان والهند وباكستان وبنقلاديش وغيرهم تعبنا من الديون وودنا .. تحس بمعاناتنا
(المواطن) الذي استوعب كثيرا من المتغيرات واستشعر أهمية دوره في تغير كثير من أنماط سلوكياته ولعل أهمها (الاستهلاك والادخار) والتعامل مع الأحداث بوعي أكبر يكون فيه (قائد مرحلة) … فعلا كلام جميل وواقعي
إن اتخاذ المملكة خطوات جادة لتحقيق أركان التنمية المستدامة وأولى هذه الخطوات سعي المملكة الحثيث لتنويع مصادر الطاقة وبالتالي مصادر الدخل وجعل الصناعة هي المصدر الأول للدخل القومي وليس الصادرات النفطية استعدادا لعصر ما بعد النفط، وتدشين الحكومة العديد من الصناعات التحويلية والصناعات البتروكيماوية، والسعي إلى تدشين المزيد من الصناعات التي تساهم في رفع الكفاءة الاقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل للشباب ، لهو الباعث للأمل بأننا نخطو نحو مستقبل اقتصادي متميز .
ننتظر ونشوف ما سيحدث الليله ويالله عساها خير
بلادنا مقبله على تحولات اقتصادية في وضع حرج
ان نجحنا فنحن سنسبق دول سبقتنا ماليزيا تجربة مثالية ناخذ منها الافضل لنصل
وعلى دروب الخير نلتقي !
للاسف ليس كل المواطنين يستطيعون فهم الرؤيه ٢٠٣٠ وتفهمها امام التضخم بالاسعار وتخفيض الرواتب …