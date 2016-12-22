حسن الخضيري
فساد مع مرتبة الشرف
فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويعرف الفساد بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق. مظاهره عديدة ومنها الرشوة، المحسوبية، المحاباة، الواسطة، النهب – عفواً الاستيلاء على المال العام، الابتزاز… ولعل أبرز أسبابه انتشار الفقر والجهل بالحقوق، ضعف الرقابة، تغير المديرين، ضعف الإرادة، تدني الرواتب، غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة، غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد. أما أشكال الفساد فحدِّث ولا حرج، ومنها استخدام المنصب من قِبل شخصيات متنفذة لتحقيق مصالح خاصة، غياب النزاهة والشفافية، المحسوبية والمحاباة والوساطة، تبذير المال العام.
هناك كثير مما يُكتب ويقال لكن جُل ما أراه في منظومة ساق الغراب الصحية هو اتهامات لمديرها أبوالريش تنتهي دوماً بالبراءة ويقع فيها صغار الموظفين، وبما أنه لا مفر من وجود الفساد، بل إنه أصبح ثقافة وربما مصدر تباهٍ وفخر لدى بعضهم فإنني أقترح إيجاد تصنيف لدرجات الفساد، فليس عدلاً أن يتساوى من استخدم سيارة الإسعاف لنقل الذبائح بمن شمل كثيراً من أفراد أسرته بوظائف ومرتبات عالية في المؤسسة الصحية التي يديرها! ولا يتساوى طبيب يسافر وأسرته المؤتمرات مع طبيب يُمنح في السنة شنطة يد وقلماً من شركة دوائية! ولا يتساوى فساد متمارض من أجل إجازة وآخر سافر إلى الخارج لعلاج الزكام! والأمثلة كثيرة وأغلبها تمنع سردها الرقابة، لذا أقترح التصنيف فيصبح فساد من الدرجة الأولى والثانية والعاشرة، وهناك فساد مع مرتبة الشرف، وفساد VIP، كذلك إيجاد سلم لفساد المديرين يختلف عن سلم فساد الأطباء أو التمريض أو الصيدلة، ويمكن ترقية الفاسد حسب الإنجاز، وقد نحوز قصب السبق بإشراك الجمهور في التقييم والتصويت وتسمية التوب تن Top 10 للفاسدين والمفسدين. وأتمنى أن لا يأتي يوم نكافئ فيه من يفسد صحتي.
بارك الله فى قلمك اخى حسن اللهم ابعد مجتمعنا وافراده عن الفساد والفاسدين ونجنا من اشرارهم والمفسدين ولا تنول احدا منهم غايته الى يوم الدين
ألا تتفق معي دكتور أننا تحتاج أولا لتعريف شامل ودقيق لمعنى كلمة فساد؟؟؟
لا يعقل أن كل مشكلة أو حدث أو مصيبة نرمي بها على الفساد.
لقد كثر تداول المصطلح في البلد بالشكل الذي يشعرك بالاشمئزاز ومن يسمعنا من الخارج يعتقد ان البلد فساد في فساد في حين ان الواقع عكس ذلك تماما.
ولعل أبرز أسبابه انتشار الفقر والجهل بالحقوق، ضعف الرقابة، تغير المديرين، ضعف الإرادة، تدني الرواتب، غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة، غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد
أليس كل ماذكرت موجود لدينا؟ اذا لماذا كل بلوة تصير نبدأ برمي الفساد على المسؤولين والوزارات؟؟؟
أتمنى من ابو الريش قبل أن يصنف الفساد ان يبدأ بتعريفه أولاً لنعرف من الذي يستحق أن نخلع علية هذا اللقب الكبير .. ومن هو الداهية الذي سيجمع اللقب ومرتبة الشرف
هلا بالكاتب الوطني الحبيب – بابا حسن !
من كثر ما يتكلم الكتاب والقراء والناس عموما عن الفساد ” قل / ملّ ” الناس من التذكير بخطورته !
الفساد في صحة الإنسان ليس بالأمر الهيّن – ويا ليت وزارة الصحة تكون أول وزارة خالية من الفساد !
قول على قول
هناك من يسعون في الأرض فساداً معتقدين أنّهم يحسنون صنعا يا دكتور / حسن حيّاك الله وبيّاك على حسن وطيب نباك وحقّاً هناك لهم من اسمهم نصيب وانت واحد من هؤلاء الطيّبين اسمك حسن وما تكتبه جميل يستحق التقدير ولكن مين يقراء ومن يسمع فالكل مشغول بالوتس أبُّه، ومتابعة مواقع التواصل ما علينا ،، ألفساد لا يمكن القضاء عليه بجرّة قلم بل هو عمل جماعي مكثف. وشاق وطويل. ولسنا وحدنا من أُبتليَ بهذا الفساد اللعين بل هو كَوباء خفي منتشر في كل انحاء الدنيا كما تعلم ويعلم الجميع ،،
أخر الكلام :
علينا ان نسعى للتخفيف من هذا الفساد وليس علينا إدراك القضاء عليه كاملاً ولكن فما يمكن إدراك بعضه لا يترك كلّه .
تسمية التوب تن Top 10 للفاسدين والمفسدين
اعتقد ان اللجنة ستحتار والاختيار ليس سهلا
ربما سيصبح الوضع ايسر لو وضعنا التوب 100