صحيفة الشرق – العدد 1845 – نسخة الدمام
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٥) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٦-١٢-٢٢)
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