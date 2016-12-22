القبض على 4 شباب استولوا على 269 ألف ريال

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على أربعة سعوديين؛ نفَّذوا جريمة سطو مسلح، استولوا خلالها على مبلغ يزيد عن 269 ألف ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي الشمري لـ «الشرق» أن دوريات الأمن تلقت بلاغاً بعد منتصف ليلة الأحد الماضي، من أحد حراس الأمن في أحد الأسواق الكبرى بمدينة حائل عن تعرض السوق لسطو مسلح من قبل شخصين ملثمين؛ حيث قاما بتقييده والاستيلاء على مبلغ مالي نقدي بلغ 269552 ريالاً.

وأضاف أن نتائج التحقيق في هذه الجريمة أسفرت عن القبض على المتهمين بارتكابها وعددهم أربعة سعوديين تتراوح أعمارهم من 21 إلى 23 عاماً، وتم ضبط الأموال التي استولوا عليها ومسدس بحوزتهم؛ حيث يتم استكمال إجراءات التحقيق معهم، والوقوف على ارتباط أي منهم بالجرائم المماثلة، وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة حائل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٥) صفحة (٧) بتاريخ (٢٢-١٢-٢٠١٦)