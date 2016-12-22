ارتفاع اسعار النفط في آسيا

استأنفت اسعار النفط في آسيا ارتفاعها الخميس بعد تراجع تلى نشر ارقام غير مشجعة تتعلق بالاحتياطي الاميركي.

وعند الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، ربح سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم فبراير 15 سنتا ليبلغ 52.64 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

اما برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم فبراير، فقد ارتفع 18 سنتا وبلغ سعره 54.64 دولارا.

وكانت اسعار النفط اغلقت على تراجع الاربعاء، وخسر سعر برميل النفط الخفيف 81 سنتا دولار الى 52.49 دولارا في سوق المبادلات في نيويورك. اما سعر برميل البرنت فقد تراجع 89 سنتا ليبلغ 54.46 دولارا في لندن.