سماء غائمة على معظم مناطق الممكلة

سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، اليوم، على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات عسير، جازان تشمل الأجزاء الساحلية منها، فيما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وبالنسبة لحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.