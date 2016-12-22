الإرهاب في عبوات كوكاكولا

أعلنت جماعية محلية في العاصمة اليونانية أثينا، تطلق على نفسها “الانتقام الأخضر” عن تسميم 29 زجاجة من الكولا الدايت، و23 عبوة من الكاتشب، و22 حاوية من الشاي المثلج الذي تنتجه شركة كوكا كولا وتوزعه شركة نستله، بحسب صحيفة “التايمز”

وتعادي جماعة “الانتقام الأخضر” الشركات الرأسمالية المتعددة الجنسيات، وتتهمها بتحقيق أرباح طائلة من حساب تشغيل العمال قسريا، وكذلك تسبب منتجاتها بأضرار صحية جسيمة للكثيرين.

وذكرت الجماعة أن منتجات شركة كوكا كولا و هاين ونستله ويونيليفر، ستكون مستهدفة حتى الخامس من يناير المقبل، متهمة شركة نستله بالتسبب في وفاة مليون ونصف المليون طفل في البلدان النامية.

وأكدت الجماعة أنها استخدمت محاقن لاختراق عبوات منتجات هذه الشركات وضخت فيها مواد كيماوية مثل الكلور وحمض الهيدروكلوريك، مشيرة إلى أنها تعمل بعيدا عن أجهزة الرقابة الإلكترونية.