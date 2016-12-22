“المخدرات” تحذر من عقار “زاناكس”

حذرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من عقار “الزاناكس” الذي يُعتبر من المواد الخاضعة للرقابة، ويؤدي إلى الإدمان إذا أسيء استخدامه.

وقالت الأمانة، في تغريدة لها على عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر”: يطبّق بحق مروجيها ومتعاطيها نظام مكافحة المخدرات.

يذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد حذرت من “زاناكس” من خطورة المواد المهدئة التي تتسبب في الاضطرابات السلوكية والأمراض النفسية. وتؤدي إلى سرعة الإدمان، موضحة أن “زاناكس” يعدّ مسكّناً للألم، ويُصرف بوصفات طبية، ولكن يساء استخدامه، ويصيب متعاطيها بشدة الإدمان.