تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، للشهود فى محاكمة 16 متهمًا بأحداث استاد الدفاع الجوي، والتي وقعت قبل مباراة الزمالك وإنبى في 8 فبراير 2015، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا من رابطة مشجعي نادى الزمالك (وايت نايتس).

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة 16 متهما للمحاكمة، بعدما أسندت لهم ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

وأثبتت التحقيقات أن جماعة الإخوان ف سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ”وايت نايتس” في ارتكاب الأحداث.