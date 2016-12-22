القبض على عصابة لغسيل الأموال في جازان

اطاحت شرطة محافظة صبيا بمنطقة جازان على عصابتين آسيويتين تخصصتا في غسيل اﻷموال والقمار، وذلك بعد إجراء التحريات اللازمة حول نشاطهم المشبوه.

وأفاد الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني، أن معلومات توفرت عن مجموعة من الآسيويين يمارسون نشاطًا مشبوهًا بالسوق الداخلي بصبيا.

وأضاف: “تم إعداد كمين محكم، أسفر عن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية يقومون بجمعها من أبناء جلدتهم والمشاركة بها في موقع إلكتروني، وتسجيلها في أوراق معدة لهذا الغرض ترسل عن طريق الفاكس لمحافظة جدة”.

كما تم ضبط مجموعة أخرى تمتهن لعب القمار، فتم اتخاذ ما يلزم وإحالتهم رفقة اﻷوراق لجهة الاختصاص.