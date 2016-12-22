الأخضر يقفز للمركز 54 في تصنيف الفيفا

قفز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إلى المركز 54 في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر ديسمبر لعام 2016.

وحصد الأخضر السعودي 605 نقطة، بعد أن كان يحتل المركز 56 الشهر الماضي.

يذكر أن الأخضر كان في المركز الـ80 بداية عام 2016 ليكون صعوده فقط منذ بداية العام 26 مركزاً نظير النتائج الرائعة التي قدمها في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم وضعته على صدارة المجموع في مرحلة الذهاب.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية، حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم أستراليا.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرت الأرجنتين في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.