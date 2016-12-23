صحيفة الشرق – العدد 1846 – نسخة الدمام
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أمير الشرقية لمسؤولي «الاتصالات السعودية»: انقلوا التقنية ووسِّعوا…
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أمير نجران لمديري الإدارات الحكومية: عيَّنت المواطن رقيباً عليَّ…
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الفالح: رفع أسعار الطاقة بتدرُّج.. ودعم نقدي عبر «حساب المواطن»
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إطلاق برنامج التوازن المالي لتحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020
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«مجموعة إعمار للضيافة» تدعو السعوديين إلى الاحتفال بالعام الجديد
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ميزانيـة التحـدي والإرادة تتجاوز أزمة أسعار النفط وتحقق أفضل…
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مجلس الوزراء: 890 مليار ريال لميزانية 2017 .. والعجز 198 ملياراً
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الفالح: رفع أسعار الطاقة بتدرُّج.. ودعم نقدي عبر «حساب المواطن»
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ميزانيـة التحـدي والإرادة تتجاوز أزمة أسعار النفط وتحقق أفضل…
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مجلس الوزراء: 890 مليار ريال لميزانية 2017 .. والعجز 198 ملياراً
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الفالح: رفع أسعار الطاقة بتدرُّج.. ودعم نقدي عبر «حساب المواطن»
-
ميزانيـة التحـدي والإرادة تتجاوز أزمة أسعار النفط وتحقق أفضل…
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مجلس الوزراء: 890 مليار ريال لميزانية 2017 .. والعجز 198 ملياراً
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الفالح: رفع أسعار الطاقة بتدرُّج.. ودعم نقدي عبر «حساب المواطن»
-
ميزانيـة التحـدي والإرادة تتجاوز أزمة أسعار النفط وتحقق أفضل…
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