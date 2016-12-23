التويجري: 40 مليار دولار فائض ميزانية 2020

أوضح أمين عام اللجنة المالية في الديوان الملكي، محمد بن مزيد التويجري، أن اللجنة المالية لها دور إشرافي على كل ما له دور مالي في المملكة، ولها كذلك دور استراتيجي، وهي تعد جهة تنسيقية بين جميع الجهات الاستراتيجية المالية؛ بأعضائها الذين يمثلون جميع تلك الجهات. وقال: «لدينا ثلاث فرضيات أو سيناريوهات قمنا بتحليلها بدقة، وبداية السيناريو هو عبارة عن فرضيات مبنية على أرقام اقتصادية وحقائق معروفة لدينا ومدى احتمال تطبيق تلك الفرضيات، ففي السيناريو الأساسي سنطبق أكثر من 80% من جميع مبادرات التحول الوطني، وجميع المبادرات هي إيرادات غير نفطية وبذلك تقل حدة تلك الفرضيات». وبين أنه سيتم تطبيق كثير من المبادرات غير النفطية، لكن الملاحظ في بند الإيرادات أنهم ملتزمون في كل الأحوال بالصرف على برنامج التحول الوطني، وكذلك المشاريع التنموية إلى 2020. وأضاف: «إذا تكلمنا عن السيناريوهات؛ وهي تشمل الإيرادات والمصروفات والعجز في الميزانية وأرصدة الدولة وقدرتنا على الاستدانة، فنجد مثلاً في السيناريو الأساسي وهو طموح إلى حد ما ستنمو من مستواها الحالي إلى ما يفوق التريليون دولار بتريليون و78ملياراً، والمصروفات تنمو بشكل طردي خلال السنوات وسنحصل حقيقة على فائض في الميزانية ليس في 2020 بل في 2019، لكن هذا يفترض أن التطبيق سيكون سريعا وبشكل أقوى من المستوى العادي». وتناول سيناريو المتحفظ وقال: «هو ما سنتابعه شهرياً مع وزارة المالية وستزيد الإيرادات حتى تصل إلى أقل من تريليون دولار في 2020 وسنحافظ على نفس المستوى من المصروفات ونحصل على فائض في الميزانية بمقدار 40 مليار دولار في 2020، لكننا سنضطر إلى أن نستخدم الحساب الجاري لدى مؤسسة النقد للحصول على ذلك، وفي كل الأحوال والسيناريوهات لن نتعدى سقف الاقتراض الذي حددناه في الوثيقة وهو 30% عن ناتج الدخل المحلي»، مبيناً أن الخلاصة تتمثل في أن الأهداف الاستراتيجية في السنوات الخمس الأولى مدروسة، والتركيز سيكون على تطبيق مبادرات التحول الوطني كمرحلة أولى من تطبيق رؤية 2030، ولدينا التزام كبير جداً بالصرف على الاقتصاد التنموي، والمحافظة على سعر الريال وتشجيع وتحفيز المشاركة مع القطاع الخاص. إلى ذلك؛ علَّق أمين عام اللجنة المالية في الديوان الملكي على ما ذكره وزير المالية عن المقابل المالي المتعلق بالوافدين. وقال التويجري في مداخلةٍ له «المقابل المالي على العامل الوافد يهدف إلى شيئين مهمين، أحدهما هو أن السوق متكدس من العمالة الرخيصة، وهذه في حد ذاتها مشكلة»، لافتاً إلى «التفكير في التحول إلى التقنية وطرق أخرى لأداء الأعمال بعدد عمالة أقل». وأضاف: «العامل الثاني والمهم هو أن العمالة خلقت هوَّة في سوق العمل وفجوة في الأجور».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢٣-١٢-٢٠١٦)