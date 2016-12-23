المملكة تدعم ميزانية «الأونروا» بمليوني دولار

عمان ـ واس

قدَّمت المملكة العربية السعودية، أمس، مليوني دولار لميزانية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط «الأونروا».

وسلَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، الشيك السنوي الذي تقدمه المملكة سنوياً لميزانية الوكالة إلى ممثل المفوض العام ومدير دائرة الشركاء العرب في وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عمر الرفاعي، ومسؤول العلاقات الخارجية والمشاريع في الوكالة منير إلياس.

وأكد الأمير خالد بن فيصل أن المملكة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن منطلق حرصها على دعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فإنها حريصة على دعم ميزانية وكالة «الأونروا» لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٦) صفحة (٩) بتاريخ (٢٣-١٢-٢٠١٦)