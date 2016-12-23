«ارتفاع التأمين على السيارات» على طاولة «الشورى».. الإثنين

الرياض ـ الشرق

يصوِّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها الإثنين المقبل، على توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومنها المطالبة بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في مقر المستشفى، ودعم ميزانية المؤسسة العامة للمستشفى في بند الأدوية، والتوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك.

كما يصوِّت على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 1434/1435 هـ – 1435/1436هـ، ومن أبرزها مطالبة مجلس المنافسة للتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع.

ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/م) وتاريخ 21/ 2/ 1397هـ تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة.

ويستمع المجلس في جلسته العادية الخامسة التي يعقدها الثلاثاء المقبل، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1435/ 1436هـ، ثم يصوِّت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، وكذلك إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وتعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.

ويستمع المجلس في جلسته العادية السادسة التي يعقدها الأربعاء المقبل، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428 هـ بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على: أن تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته.

ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار «وزارة التجارة والصناعة سابقاً».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٦) صفحة (٩) بتاريخ (٢٣-١٢-٢٠١٦)