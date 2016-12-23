آل الشيخ: تسلط إيران وميليشياتها في اليمن كارثة عظمى

الرياض ـ الشرق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، أهمية اللقاءات المتواصلة والمتعددة مع علماء اليمن ودعاته، وأهميتها لتجديد الصلة النوعية الخاصة بالعلماء، ومناقشة بعض الأمور المهمة في مستقبل العمل.

جاء ذلك في كلمة له خلال استقباله في مكتبه بالرياض، أمس، وفداً من رابطة أهل الحديث في اليمن.

وجدد الشيخ صالح آل الشيخ التأكيد على أن ما حصل في اليمن من تسلط إيران وميليشياتها، من الحوثي ومن شايعهم من قوات المخلوع كارثة عظمى على الدين والوطن والقيم والهوية والثقافة، ويجب أن يشعر اليمنيون بعامة قبل شعور من هم خارج اليمن بهذه الكارثة، وأنه يجب التصدي لها ومواجهتها بكل الوسائل الممكنة.

من جهته، رفع رئيس الرابطة أبو الحسن مصطفى المأربي، شكره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد، كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وحكومة المملكة وشعبها المعطاء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٦) صفحة (٩) بتاريخ (٢٣-١٢-٢٠١٦)