العطيشان: تمثِّل بداية انطلاقة الاقتصاد

أكد رئيس غرفة تجارة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن ميزانية 2017 تمثل البداية نحو انطلاقة الاقتصاد السعودي.

وقال «ميزانية 2017 ممتازة والشفافية فيها عالية، وهي مهمة للتجارة العالمية، وتعطي ثقة لرجال الأعمال والشركات سواء في الداخل أو الخارج». وأضاف «هذه أول ميزانية بعد خطة التحول، وهذا يقودنا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، ومسؤولية القطاع الخاص مهمة في دفع العملية الاقتصادية في ضوء الأنظمة والتشريعات التي سوف تساعد الشركات في قيام شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص في المملكة وخارجها ما بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب».

وأضاف رئيس غرفة تجارة الشرقية «لا نغفل دور البنوك، وهي محرك اقتصادي مهم في أي اقتصاد بالعالم، أتمنى كرجل أعمال من البنوك أن يكون لها دور فاعل في التنمية، وأن تدعم رجال الأعمال في مشاريع التنمية».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٦) صفحة (٧) بتاريخ (٢٣-١٢-٢٠١٦)