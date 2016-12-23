مقابل مالي متدرج على المقيمين وأصحاب الأعمال

قال وزير المالية إن المقيم سيدفع مقابلاً مالياً قليلاً جداً مما يتمتع به من خدمات على المرافقين، لكن المقابل لن يُفرض مباشرةً، إنما بالتدرج، حتى يتمكن المقيم من اتخاذ قراره بشأن إبقاء المرافقين أو مغادرتهم. وأعلن الوزير، محمد الجدعان، أن هذا البرنامج واضح ويحمل تواريخ محددة.

وأضاف، في مداخلةٍ خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمس في الرياض، أن أغلب المقيمين يتمتعون بخدمات مجانية.

وأبان: «رأت الحكومة أنه بعد الآن سيدفع المقيم مقابلاً مالياً قليلاً جديداً مما يتمتع به من خدمات على المرافقين»، مؤكداً أن التدرج سيُطبَّق كذلك في مسألة دفع أصحاب الأعمال أموالاً عن الموظفين غير السعوديين.

وأوضح الوزير: «بالنسبة للمرافقين (مرافقو الوافدين) هناك نوعان: نوع سيدفعه المسؤول عن المرافقين، وآخر سيدفعه صاحب العمل عن الموظفين غير السعوديين»، مجدِّداً التأكيد أن الدولة لن تفرض «ضريبة دخل» على المواطنين أو المقيمين أو على أرباح الشركات السعودية، متابعاً: «هذه خطتنا لـ 2020، وما سيحدث بعد 2020 لا يمكن التنبؤ به، سندرسه ونعمل عليه».

وفي مداخلةٍ لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رداً على أحد الأسئلة؛ أكد المهندس خالد الفالح أن إصلاح أسعار الطاقة يشمل اللقيم (الخاص بالصناعة) والوقود والكهرباء. بالنسبة للكهرباء؛ ستنظمها هيئة تنظيم الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الطاقة. والمستهدف، بحسب الفالح، أن تتغير أسعار الكهرباء بتغير أسعار الوقود الذي يوجَّه لقطاع الكهرباء حسب تسعيرة تُدرَس وتتولاها وزارة الطاقة كمنظِّم لأسعار الوقود. بالنسبة للقيم؛ سيتأخر رفع الدعم عنه لمنح القطاع الصناعي فرصة «لرفع كفاءة استهلاكه وتغيير التقنيات وإدخال قيمة مضافة أعلى تضمن له التنافسية على مستوى العالم» على أن تكون الأسعار الجديدة مرتبطة بأسعار مرجعية لم تتحدد بالضبط وستعلَن بعد استشارة القطاع نفسه والدخول في نقاش. وشدد وزير الطاقة: «نود أن نتأكد أن يظل القطاع الصناعي السعودي، سواءً البتروكيماويات أو الحديد أو الألومنيوم، من القطاعات الكبرى المنافسة على مستوى العالم، كما ذكرت رؤية المملكة 2030».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢٣-١٢-٢٠١٦)