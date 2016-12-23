217 موهوباً وموهوبة يستفيدون من مبادرة «STEM»

اختُتمت في مدرسة الأمير سعود بن نايف بالدمام، مساء أمس الأول، مبادرة أرامكو للعلوم STEM» 2016» التي أطلقتها بالتعاون مع تعليم المنطقة الشرقية، وتُعنى بإثراء الشباب عامة والموهوبين خاصة في المجالات التعليمية تحقيقاً لرؤية المملكة للتعليم 2030. وقدَّم مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، شكره لشركة أرامكو على المبادرة التي تجسِّد معنى الشراكة العلمية المميزة، وتُعنى بشكلٍ عام بتنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجها بهدف اكتساب المعارف والمهارات والخبرات لإثراء الموهوبين والموهوبات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. وأشار خلال كلمته في الحفل الختامي للمبادرة، إلى أن هناك عدة أهداف سعى تعليم الشرقية مع أرامكو السعودية لتحقيقها ضمن المبادرة، ومن أبرزها رفع المهارات العلمية للموهوبين والموهوبات في المرحلة المتوسطة بمجالات العلوم المختلفة، وتناول الجوانب العلمية التي تتسم بالعمق والتخصص العلمي المتوافق مع المنهج المدرسي، وإتقان التطبيقات التقنية والتخصصية المتضمنة محتوى البرامج الإثرائية العلمية، بالإضافة إلى تنمية المهارات الشخصية والثقافية والاجتماعية للمشاركين، واكتساب فنون التواصل المختلفة مع الفئات المتنوعة من المجتمع. إلى ذلك، أوضح مديري إدارتي الموهوبين في تعليم الشرقية بقطاعيها البنين والبنات تركي التركي، وإبتسام المزيني، أن برنامج المبادرة استهدف 132 طالباً و85 طالبة موهوبين تم تقسيمهم على عشر مجموعات في ست مدارس للبنين وأربع مدارس للبنات في الدمام والخبر والظهران بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بطرق مشوِّقة وجاذبة، حيث تراوحت وحداته التعليمية التي تتميز بالجانب التطبيقي بين 18 وحدة، منها أساطيل المستقبل ونمذجة الكواكب، وكيف تنتقل الكهرباء والوقود الحيوي، وأكدا أن المبادرة ستحقق نقلة نوعية لدى الطلاب المستهدفين من البرنامج في مسيرتهم المقبلة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٦) صفحة (١٠) بتاريخ (٢٣-١٢-٢٠١٦)