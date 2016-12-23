العرج: باكورة الانطلاقة لتنمية طموحة .. ومستقبل اقتصادي مشرق

أكد وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج أن ميزانية العام الحالي تشكل باكورة الانطلاقة لتنمية طموحة تسعى لها المملكة ضمن رؤية 2030، وهي الأولى في برنامج التحول الوطني 2020 المستند على تنويع مصادر الدخل والإنفاق بعد مرحلة الاعتماد الأحادي على النفط، والإصلاح المالي والاقتصادي في مرحلة تتطلب هذا الأمر، وذلك مما يشكل بداية تأسيس وتكوين صروح المستقبل الاقتصادي والتنموي لشعب المملكة وأجياله القادمة، مما يعزز من أهميتها البالغة من خلال أرقامها التي تتسم بالوضوح والشفافية أمام المواطنين.

وأبان أننا نعيش مرحلة تغيير وتطوير تاريخيين ونشاهد تفاصيل وأرقام هذه الميزانية المباركة، نستدرك خلالها تصميم قيادتنا الرشيدة على رسم الخطط والاستراتيجيات التي تؤكد على عدة مؤشرات ومفاهيم، في مقدمتها الحرص على مستقبل المواطن السعودي تنموياً ورفاهيته وتوفير سبل العيش الكريم له، وهذا ما يتضح من حجم الإنفاق الحكومي على مقومات توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، وتدعيم آفاق الرخاء والأمان الاقتصادي المستقبلي لهم، عبر برامج نوعية ومتخصصة كحساب المواطن الموحد، وما سيظهر لنا مستقبلاً بإذن الله تعالى سيكون داعماً أساسيا في الاستغلال الأمثل لموارد هذه البلاد المباركة.

وأكد وزير الخدمة المدنية أن هذه الميزانية تتسم بالطموح والذكاء في خططها واستراتيجياتها، وتؤكد على تصميم صانع القرار السعودي على خلق نسق اقتصادي ينحو صوب تكوين وخلق اقتصاد وطني صلب البنية ومتماسك المكونات له القدرة على مواجهة الأزمات، والاستمرارية والنجاح ليس على مستوى الصعيد الحالي بل على مستوى قادم الأيام وما تحمله من تغيرات ومفاجآت اقتصادية عالمية، في عالم أصبح يكتظ بالصراع الاقتصادي بين مكوناته الدولية التي أضحت متداخلة التأثير والاندماج، ولعل ذلك ما يتضح من خلال التصميم على تنويع مصادر الدخل والاهتمام بخلق فضاءات تنموية بمعزل عنه.

واختتم العرج تصريحه قائلاً: «إن المملكة حباها الله قيادة حكيمة ورشيدة جعلت نصب أعينها خدمة الوطن والمواطن وتذليل الصعاب من أجله، مسخرة بذلك كل الجهود والإمكانات من أجل توطين التنمية الذاتية وجعلها الخيار الأول والأخير كعنصر دائم في خيارات الوطن الحالية والمستقبلية»، داعياً معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والقيادة الرشيدة ويوفقهما إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٦) صفحة (٨) بتاريخ (٢٣-١٢-٢٠١٦)