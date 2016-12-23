أجرى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري هنأه خلاله بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جهة أخرى، استقبل ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض، أمس الأول، الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان اكيرا كيوتا.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، كما أبدى الجانب الياباني الرغبة بطرح جزء من أسهم أرامكو في السوق اليابانية.
استقبل الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان
ولي ولي العهد يهنئ رئيس وزراء لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة
أجرى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري هنأه خلاله بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
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