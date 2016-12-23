خادم الحرمين يعزِّي ملك الأردن

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً أمس بملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته لجلالته في ضحايا الحادث الإرهابي بمدينة الكرك.

وأدان خادم الحرمين هذا العمل الإجرامي، مؤكداً وقوف المملكة العربية السعودية مع الأردن في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

وعبَّر ملك الأردن عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية النبيلة، مثمناً وقوف المملكة الدائم مع الأردن.

من جهة أخرى أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً أمس برئيس الوزراء بمملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اطمأن خلاله على صحته. وعبر رئيس الوزراء عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الصادقة، سائلا الله ألا يريه أي مكروه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٦) صفحة (٩) بتاريخ (٢٣-١٢-٢٠١٦)