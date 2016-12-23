خادم الحرمين يعزِّي ملك الأردن

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً أمس بملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته لجلالته في ضحايا الحادث الإرهابي بمدينة الكرك.
وأدان خادم الحرمين هذا العمل الإجرامي، مؤكداً وقوف المملكة العربية السعودية مع الأردن في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.
وعبَّر ملك الأردن عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية النبيلة، مثمناً وقوف المملكة الدائم مع الأردن.
من جهة أخرى أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً أمس برئيس الوزراء بمملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اطمأن خلاله على صحته. وعبر رئيس الوزراء عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الصادقة، سائلا الله ألا يريه أي مكروه.
خادم الحرمين يعزِّي ملك الأردن
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً أمس بملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته لجلالته في ضحايا الحادث الإرهابي بمدينة الكرك.
-
ميزانيـة التحـدي والإرادة تتجاوز أزمة أسعار النفط وتحقق أفضل…
-
إطلاق برنامج التوازن المالي لتحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020
-
-
-
«مجموعة إعمار للضيافة» تدعو السعوديين إلى الاحتفال بالعام الجديد
-
-
مجلس الوزراء: 890 مليار ريال لميزانية 2017 .. والعجز 198 ملياراً
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
أمير نجران لمديري الإدارات الحكومية: عيَّنت المواطن رقيباً عليَّ وعليكم
-
-
-
أمير الشرقية لمسؤولي «الاتصالات السعودية»: انقلوا التقنية ووسِّعوا نطاق الخدمات
-
Profile