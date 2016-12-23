اسعار النفط تميل الى الانخفاض في آسيا

تميل اسعار النفط الى الانخفاض في آسيا الجمعة في اسواق هادئة نسبيا مع اقتراب عطلة عيد الميلاد.

وعند الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم فبراير 31 سنتا ليبلغ 52.64 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

اما برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم فبراير، فقد انخفض 31 سنتا وبلغ سعره 54.74 دولارا.

وكانت اسعار النفط استأنفت ارتفاعها الخميس على الرغم من ارقام وزارة الطاقة الاميركية التي اشارت الى ارتفاع المخزونات الاميركية بمقدار 2.3 مليون برميل في الاسبوع الذي انتهى في 16 ديسمبر.

يذكر أن اسعار النفط اغلقت على ارتفاع الخميس. وربح سعر برميل النفط الخفيف 46 سنتا دولار ليبلغ سعره 52.95 دولارا في سوق المبادلات في نيويورك. اما سعر برميل البرنت فقد ارتفع 59 سنتا ليبلغ 55.05 دولارا في لندن.