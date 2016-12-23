مقتل منفذ هجوم برلين في إيطاليا

كشف مصدر أمني إيطالي، اليوم، عن مقتل المشتبه فيه بهجوم شاحنة برلين، التونسي أنيس عماري (24 عاما)، خلال إطلاق نار في مدينة ميلانو الإيطالي.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية إن الوزير سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الجمعة

وكانت الشرطة الدنماركية قد أعلنت في سابق أنها رصدت رجلا في ألبورغ شمالي الدنمارك، تنطبق عليه أوصاف من يشتبه بأنه نفذ هجوما بشاحنة، أسفر عن مقتل 12 شخصا في سوق عيد الميلاد بمدينة برلين في ألمانيا يوم الاثنين.

وأصدرت الشرطة الدنماركية تعميما، تنصح فيه الناس الابتعاد عن المنطقة التي شوهد فيها المشتبه فيه.