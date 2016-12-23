قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، أمس، على حدث “سعودي” وذلك بعد قيامه باقتحام حافلة طالبات وطعن معلمة، بحي النسيم الغربي شرق العاصمة الرياض.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أن الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض تمكنت من ضبط أحد الأشخاص (حدث سعودي الجنسية) لقيامه بدخول حافلة مخصصه لنقل الطالبات بحي النسيم الغربي شرق العاصمة الرياض، وحال توجه المعلمة المناوبة للحافلة لمحاولة إخراجه قام الجاني بطعنها في يدها، ولاذ بالفرار لجهة غير معلومة، وجرى نقل المعلمة المصابة على الفور لتلقِّي العلاج اللازم.

وأضاف الناطق الإعلامي أن دوريات الأمن تمكنت من تحديد هويته وضبطه خلال ساعات وتسليمه لمركز الشرطة المختص.

وبمناقشته أقر بما نُسب إليه بداعي الاستهتار، وجرى إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.