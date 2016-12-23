اختطاف طائرة على متنها 118 شخصاً في ليبيا

أفادت وسائل إعلام مالطية باختطاف طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الأفريقية خلال رحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا، اليوم الجمعة.

وأعلن رئيس وزراء مالطا على تويتر، “علمت بتحويل مسار طائرة اختطفت في رحلة داخلية بليبيا إلى مالطا”.