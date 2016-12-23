البرازيلي اوسكار من لندن الى شنغهاي

أعلن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نادي تشيلسي، عبر موقعه الإلكتروني اليوم، أن لاعب وسطه البرازيلي الدولي أوسكار سينضم إلى شنغهاي سيبج الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال نادي شنغهاي سبيغ، الجمعة إن الدولي البرازيلي اوسكار لاعب وسط تشلسي الانجليزي سيوقع على عقد انتقال الى صفوفه.

واوضح النادي الذي يشرف عليه مدرب تشلسي سابقا البرتغالي اندريه- فياش بواش 2011-2012، في بيان على احد مواقع التواصل الاجتماعي “توصل شنغهاي سبيغ وتشلسي الى اتفاق حول انتقال اللاعب البرازيلي اوسكار”.

واضاف البيان “سيصل لاعب الوسط المهاجم في الايام المقبلة الى الصين لتوقيع العقد رسميا مع شنغهاي سبيغ”.

ويحتل شنغهاي سبيغ المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط امام جاره شنغهاي غرينلاند.

وسيكون اوسكار (25 عاما) البرازيلي الثاني الذي يترك تشلسي متوجها الى الصين بعد راميريش الذي التحق بنادي جيانغسو سونينغ صاحب المركز الثاني (57 نقطة) مقابل 20 مليون جنيه استرليني في يناير 2016.

وقدرت الصحافة البريطانية قيمة انتقال اوسكار بنحو 60 مليون جنيه استرليني (76 مليون دولار)، ليصبح اللاعب الاغلى الذي يغادر تشلسي بعد مواطنه دافيد لويز عندما انتقل عام 2014 الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 50 مليون جنيه.