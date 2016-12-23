مقتل عشريني طعنا في مضاربة جماعية بالقريات

لقى شاب “عشريني” مصرعه متأثرا بجراحه جراء مضاربة جماعية بمحافظة القريات مع ثمانية أشخاص، تم نقله على إثرها الى مستشفى القريات العام.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس: “تلقي مركز شرطة الفيصلية بشرطة محافظة القريات مساء الخميس بلاغاً من مستشفى القريات العام عن دخول مصاب عشريني بعد تعرضه للطعن بسلاح أبيض (سكين) بفخذه وأدخل العناية المركزة .

وأضاف الرائد النومس: “بالتحري اتضح أن أسباب الإصابة المشاركة بمضاربة جماعية مع مجموعة من الشباب (ثمانية أشخاص ) قبض عليهم و تم ايداعهم التوقيف رهن التحقيق وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.