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ليالي العيد تبان من عصاريها طالما هذه بداية سنة ،،2017 ،، فبهذه الشفافيه ستكون سنة خير وبركه مثل سابقاتها مهما اهتز اقتصاد العالم انشاء الله اننا بالف الفين خير بفضل الله ثم بفضل حكمة قيادتنا الرشيده حفظها ورعاها الله .
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ليالي العيد تبان من عصاريها طالما هذه بداية سنة ،،2017 ،، فبهذه الشفافيه ستكون سنة خير وبركه مثل سابقاتها مهما اهتز اقتصاد العالم انشاء الله اننا بالف الفين خير بفضل الله ثم بفضل حكمة قيادتنا الرشيده حفظها ورعاها الله .