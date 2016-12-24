الكتابة عملية ثقافية تتطلب الدقة في انتقاء الكلمات، ووضعها في السياق المناسب لها …

من يقتحم ميدان الكتابة، ويقف على أرضية صلبة ثابتة، ستمنحه هذه الحالة قدرة على الثبات والتميز، والاعتزاز بالذات كونه شخصية فاعلة منتجة، ترفض التبعية وتأنف من تقليد الآخرين، لاسيما عند ذلك الفرد الذي يشعر بمسؤوليته في الطرح، وذلك أن الكتابة الفاعلة الحقة وسيلة للإفهام وليس غرضها الإيهام والتشويش على القراء، وهذا الذي يُعرف بالكتابة الواعية الرصينة، وهنا يكمن جوهر التغيير، وهو تغيير داخلي ينطلق من ذات ووعي الكاتب الذي حمل على كاهله أمانة الكلمة، ومسؤولية النهوض الثقافي التي قوامها الرغبة في تغيير الفكر لما هو أصلح وأنفع، وهذا العمل بطبيعة الحال يترتب عليه تغيير خارجي، ينتقل من الكاتب، من خلال سطوره وعن طريق أفكاره ليشمل شرائح من المجتمع، وذلك أن الكتابة عملية ثقافية تتطلب الدقة في انتقاء الكلمات، ووضعها في السياق المناسب لها، وكلما كانت الكتابة قريبة الصلة من الإنسان، وهو المستهدف من المعرفة والثقافة كانت الكتابة أكثر اتزاناً، وأكثر فاعلية، وأقرب ما تكون لطبيعة النفس البشرية.

الكتابة التي لا تضيف لمخزون الثقافة الإضافات التي تسد مواطن القصور في العمل البشري مع هذا المشروع، تكون كتابات قاصرة عن تحقيق المأمول أو المرجو منه لأنها مرتبطة برهن وجود الإنسان على هذه البسيطة، ومنبع من منابع فكره وتطويره المعرفي.

ووفق هذا التصوّر فإن للكتابة عدة فوائد، لا بد من التوقف عندها، وهذه الفوائد لا يستشعر أهميتها إلا الذين يمارسون الكتابة، ويتعاملون معها بشكل يومي، أو شبه يومي:

– الانضباط: الكتابة تمنح صاحبها مهارة تعويد النفس على الانضباط، واستشعاره أهمية هذا الموقف في حياته، فالانضباط يلزمه حسن الجلوس، ومسؤولية البدء في العمل.

– احترام الوقت: الانضباط الذي يلزم المرء ضرورة ملازمته، يفرض عليه ضرورة احترام الوقت، وأن لكل دقيقة ثمنها البارز، وضياع الوقت يؤثر بالطبع على الانضباط.

– لزوم القراءة: لا يستطيع الكاتب الكتابة بشكل سليم ما لم يقرأ ويستوعب بشكل سليم، فالكتابة غذاء الروح وراحة للفكر، تدفع بالروح للإنتاجية، وتحرض الفكر على الإبداع.

– تطوير المهارات: تلك الأعمال السابقة في حال توظيفها بشكل منتظم ومتناغم، فإن المرء سيجد من الضرورة الملحة عليه تطوير مهاراته الكتابية، والتنويع فيما بها، من تعدد الأساليب والصيغ التعبيرية.

– إيقاظ الفكر: استمرارية العمل الكتابي، والمداومة عليه تجعل الذهن في حالة استيقاظ متواصلة، فالكتابة تفتح فضاءات أخرى للكتابة، وتحرك المخزون الثقافي لدى الكاتب على الانبثاق من عوالمه المخبوءة، وربما تخطر في ذهنه بعض المواضيع التي لا علاقة لها بما يكتبه، فيقوم بتدوينها بأوراق أو قصاصات ورقية جانبية للعودة إليها فيما بعد.

– استمرارية التعلم: قلنا بأن القراءة محفز للكتابة، وما دام المرء يقرأ بشكل مستمر أو متواصل، فسيتسع أفقه المعرفي، ويزداد مخزونه الثقافي، وتتطور معارفه، وتنمو أفكاره، فتتكسر أمامه السدود، ويصبح المجهول حالة عرضية لا قيمة لها.

– الشجاعة الأدبية: قوة الكتابة تدفع الكاتب للثورة على الجمود، وتمنحه قوة التحرر من القيود النفسية والاجتماعية، ويكون لديه القدرة على كتابة ما يريد، وقول ما يعتقده من آراء.

– معرفة الناس والشهرة: الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، لا يمكنه العيش خارج الزمن أو بمنأى عن المكان، فهو ككل الناس جزء لا يتجزأ من هذين العنصرين، يقيم فوق المكان، ويتحرك فيه، ويحيط به الزمان إحاطة السوار بالمعصم، وكل شخص على هذه المعمورة يريد استكشاف قيمة ما يفعله لدى الناس، وعلى وفق هذا الشيء، فهو بحاجة للتعرف عليهم، ومعرفتهم له، وما دام تحقق هذان العاملان كان الانتشار والشهرة أمرين حتميين بالنسبة له.

– التميّز: فالذي يكتب تكون لديه القدرة على التفكير، وهذا الشيء يمنحه فرصة لبَزِّ أقرانه والمحيطين من حوله والتميّز عليهم، وهذا العنصر مرحلة متطورة على العنصر السابق «معرفة الناس والشهرة» فهذه النقطة لا يصل إليها الكاتب بين عشية وضحاها، فهي بحاجة لجهد ومثابرة، ممتزجة بالتفكير العميق والتأمل الدقيق.

– تطوير الذات: الكتابة تمنح صاحبها مجالاً للتطوير والفاعلية، وتمنحه القدرة على اتساع المعرفة والاستفادة من مخزونه الثقافي، إذ تتقاطر عليه الكلمات من مخزون وعيه المنصهر بثقافته وذاكرته بحالة لا إرادية تزيد في بهاء كتاباته بهاءً.

– تطوير الوعي: هذه المرحلة لا تجعله ناقلاً للمعرفة أو مردداً لمقولات من سبقوه، بل تكسبه مهارة التحليل والاستنباط، والقدرة على الاستكشاف، ومن ثم خوض مجال تأليف الكتب الرصينة، وعدم الاكتفاء بالكتابة فقط.

– الإبداع: وهذا المراد والغاية التي يسعى إليها العاملون في هذا المضمار، والكتابة بشكل مختلف، الكتابة الابتكارية الإبداعية التي تبتعد عن حالة الكتابة الاستنساخية لتجارب الآخرين، كما أنها تمنحه قوة نفسية تساعده على مهارة البحث والتنقيب في أمهات الكتب أو التنقيب لاستكشاف أفكار ومهارات جديدة تكون خدمات إضافية في هذا المجال.