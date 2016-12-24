تتجه التجارب التربوية الحديثة نحو تمكين المدرسة؛ بعد أن ثبت أنها الأساس والمنطلق لأي نهضة تعليمية.

ولأن التعليم لدينا يعاني عددا من الإشكالات التنظيمية لعل أبرزها هذا الإرث التنظيمي المتراكم على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية الذي يجعل التغيير بطيئا جدا في ظل هذه الثقافة التنظيمية المهيمنة. فإن التطلع نحو التغيير يتطلب البحث عن سبل جديدة تتصل ببنية النظام التعليمي والاتجاه نحو تمكين المدرسة مستقبلا لعدد من الأسباب:

أولها: إن التمكين يهيئ للمدرسة درجة من الاستقلالية والاعتماد الذاتي فيما يخص الخدمة التربوية والتعليمية، بل ويساعد على الخصخصة ويسرعها، وسيرفع درجة التنافس الإيجابي بين المدارس، وسيرفع من درجة الانتماء المهني.

ثانيا: إن التمكين سيقلص من حجم الإدارات التعليمية بعددها الضخم، وسيوجه النظر نحو توطين الخدمات في جهاتها المعنية؛ فالمباني مسؤولية وزارة الإسكان أو الإنشاءات العامة (كوزارة مقترحة)، والوحدات الصحية مسؤولية وزارة الصحة، وتعيين المعلمين والموظفين عن طريق المدارس مباشرة مما يسهم في توطين الوظائف وعدم الحاجة إلى حركة نقل، والمناهج من المطابع إلى المدارس أو أولياء الأمور عبر خدمة البريد (واصل)، وتأمين التجهيزات عن طريق شركة كشركة تطوير، والتدريب عن طريق مراكز خاصة، والرواتب من خلال برنامج تقني كفارس، والإشراف موطن فيها، ورتب المعلمين قائمة، والتقويم مهمة مراكز قياس الأداء؛ فماذا بقي لتبقى الإدارات التعليمية؟!

ثالثا: سيتقلص دور الوزارة وحجمها تبعا للبعد الرؤيوي الذي ستنطلق منه كجهة مشرفة على محتوى المناهج وأهدافها الكلية، وستوجد معاهد وجهات علمية مهمتها تصميم المناهج وتسويقها وفقا لغايات التعليم وفلسفته وأهدافه في المملكة، وستوجد مكاتب جودة واعتماد تعمل بشكل مستقل لقياس أداء ونتائج التعليم وفق مؤشرات واقعية، وستمارس هيئة تقويم التعليم دوراً فاعلاً في هذا المجال.

خلاصة الأمر: بتمكين المدرسة سيقضى على كثير من الجهود المهدرة والتنازعات التي لا صلة لها بما يحدث داخل المدرسة وستنبع التجارب والرؤى من المدرسة ذاتها؛ لأنها ممكنة بذاتها!!

نبضة تمكين: لأن للمدرسة قائداً؛ فلا تمكين للمدارس دون تمكين لقادتها!!