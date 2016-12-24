حوار دبلوماسي – روتانا

عبدالله الشمري
سفير وسفير
الصحافة العالمية: السعودية تُخرج النفط من حساباتها
4 فئات مستفيدة بمن فيهم السعوديات المتزوجات من أجانب
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الصحافة العالمية: السعودية تُخرج النفط من حساباتها
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صحيفة الشرق - العدد 1847 - نسخة الرياض
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