حوار دبلوماسي – روتانا

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٧) صفحة (١١) بتاريخ (٢٠١٦-١٢-٢٤)

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