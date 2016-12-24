4 فئات مستفيدة بمن فيهم السعوديات المتزوجات من أجانب

الدمام ـ الشرق

قطعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشكّ باليقين، وحسمت الجدل الدائر حول الفئات المستفيدة من برنامج “حساب المواطن”. وحددت الوزارة أربع فئات سوف تستفيد من البرنامج المدرج ضمن مشروع التوازن المالي. الفئات هي: الأسر السعودية، والأفراد المستقلون، وحاملو بطاقات التنقل، والأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

وأكدت الوزارة أن المعيار الرئيس في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة، ضمن خمسة أخماس تُقسّم إلى فئات دخل. ونفت الوزارة صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفئات غير المؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن. ودعت إلى “أخذ المعلومات من مصادرها”. ووصف الوزير الدكتور علي الغفيص برنامج حساب المواطن بأنه “من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي، وذلك من خلال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود”. وأضاف أن “الميزانية تؤسس لمرحلة إصلاحية وتنموية شاملة ومستدامة وسنعمل على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وأضاف “سنعمل عبر منظومة متكاملة من البرامج لتعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات المقدمة للمستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية وتنظيم سوق العمل”.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٧) صفحة (١) بتاريخ (٢٤-١٢-٢٠١٦)