مصرع 20 شخصًا غرقاً في بحيرة فكتوريا

أفادت الشرطة الأوغندية اليوم، بأن 20 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم إثر غرق باخرة، في بحيرة فكتوريا جنوب شرق البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن قائد الشرطة المحلية ريتشارد موسيسي، قوله إن الحادث وقع هذا الصباح، حين لقي عدد من الأشخاص كانوا في طريق العودة من جزيرة بوكاسا في بحيرة فيكتوريا، مصرعهم غرقًا إثر جنوح الباخرة التي كانوا على متنها، مؤكدًا أن 20 شخصًا قضوا، فيما تم إنقاذ عشرة آخرين.

وذكر المسؤول “تمكننا من العثور على أربع جثث، فيما ماتزال الجثث الأخرى مفقودة”، لكن عناصر البحرية يبذلون قصارى جهودهم للعثور عليها”.

وتعد بوكاسا التي يقبل عليها السياح الأجانب بكثرة، واحدة من جزر بحيرة فيكتوريا التي تحدها كل من أوغندا وكينيا وتانزانيا.

وسكانها هم أساسًا من الصيادين والمزارعين. وكان ما لايقل عن عشرة أشخاص قد لقوا مصرعهم في نوفمبر الماضي، إثر حادث غرق آخر في بحيرة آلبير بشمال غرب هذا البلد الواقع شرق إفريقيا.