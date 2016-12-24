شرطة جدة تطيح بوافدين شاركوا في حفل مختلط

أوقفت شرطة محافظة جدة، عدداً الرجال والنساء من جنسية عربية، بعدما ظهروا في فيديو سجل حضورهم حفلا مختلطًا.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، “بإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل، الذي يظهر فيه مجموعة من النساء والرجال في حفل مختلط في مدينة جدة، فعلى ضوء ذلك فإن فريقًا أمنيًّا قام بتحليل محتوى الفيديو عقب تداوله على الشبكات الاجتماعية، لتحديد مكان التصوير وهوية الأشخاص المشاركين فيه.

وأضاف أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، تمكنت من تحديد مكان الحفل وشخصيات المشاركين، حيث تم ضبط عدد منهم (وافدين من جنسية عربية) وإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة بحكم الاختصاص، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على إحضار بقية المشاركين.