قوات الشرعية اليمنية تحرر مواقع استراتيجية في نهم

تمكن الجيش الوطني اليمني مسنوداً بطيران التحالف، الجمعة، من تحرير “تبتي الحمراء” و”المدفون والتباب” المجاورة لسلسة جبل “القتب” الاستراتيجي بمنطقة “نهم” شمال العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن العميد الركن عبده مجلي الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية قوله إن المعارك على أشدها والساعات المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً لاسيما وأن “نقيل ابن غيلان” في مرمى نيران القوات المسلحة.

وفي محافظة صعدة، تواصل القوات المسلحة اليمنية تقدمها بعد أن تمت السيطرة في الأيام الماضية على جبل السنترال الذي يطل على مركز قيادة اللواء 101 مشاه وباتت تبعد 70 كيلومتراً عن مركز المحافظة الذي يعد المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي.

وفي محور تعز، أوضح العميد مجلي أن وحدات القوات المسلحة أحرزت انتصارات كبيرة في الجبهة الشرقية وتقف على أسوار معسكر التشريفات مكبدة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وعلى صعيد متصل، أشار الناطق باسم الجيش إلى أن جبهة مريس بمحافظة الضالع تشهد هي الأخرى معارك متواصلة تمكن خلالها الجيش من دحر الميليشيات الانقلابية وأجبرها على التراجع والانسحاب.