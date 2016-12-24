مصادرة مواد غذائية فاسدة بالباحة

صادرت بلدية شمال الباحة خلال الأسبوع المنصرم أكثر من 53 كليو جرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال جولة رقابية نفذتها في بعض الأسواق التجارية والبوفيهات والمطاعم شمال المدينة.

وأوضح رئيس البلدية محمد الشهراني، أن الجولة الرقابية التي تم خلالها إنذار 22 محلاً، وإغلاق 12محلاً مختصًا في بيع المواد الغذائية ومستودعًا لتوزيع المياه، كما تم مصادرة 53 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة.

وأكد الشهراني أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.