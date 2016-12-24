ضبط مفحط رواغ دورية أمنية وفر هارباً

قبضت شرطة الرياض اليوم ، على حدث ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يمارس التفحيط أمام دوريات الأمن في حي الروضة شرقي العاصمة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان انه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه أحدهم يقوم بقيادة مركبة عائلية يمارس بها التفحيط أمام دورية رسمية تابعة لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مستهتراً بسلامته وسلامة الآخرين مجاهراً بمخالفته، وعملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هوية قائد المركبة.

وأسفرت التحريات، عن ضبط (حدث سعودي) وبمناقشته شفهياً أقر بممارسته التفحيط بحي الروضة شرق العاصمة الرياض بمركبة من نوع (إينوفا) تعود ملكيتها لوالدته وقيامه بالهرب بعد محاولة استيقافه.

وأشار إلى أنه تم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، وإحالة أوراقه لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص.