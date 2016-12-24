استشهاد الجندي الشراري بنيران حوثية

استُشهِدَ اليوم، الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري، وذلك جراء تعرض أحد المواقع المتقدمة، لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف.

وقد نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.