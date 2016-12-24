تأكيد خصم 3 نقاط من الاتحاد في الدوري

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم خصم 3 نقاط من رصيد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد السعودي أن الخطوة تأتي “تنفيذاً لقرار الفيفا القاضي بخصم ثلاثة نقاط من رصيد الاتحاد في الدوري المحلي، وتم توجيه لجنة الانضباط بإلزام لجنة المسابقات بتنفيذ القرار بصورة فورية”.

وجاء في نص قرار التنفيذ الصادر عن لجنة الانضباط “إلزام لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بصورة عاجلة وفورية بتنفيذ الفقرة (4) الرابعة من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم رقم (PST KSA RIO 160290) وتاريخ 09/08/2016م الصادر ضد/ نادي الاتحاد والقاضية بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول للنادي في بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ”.