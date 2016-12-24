مضاربة تنتهي بإصابة أربعيني بطلق ناري

قضبت الجهات اﻷمنية بشرطة مكة المكرمة، على عدد من الأشخاص شاركوا في مضاربة جماعية جنوب العاصمة المقدسة بسبب خلافات سابقة بينهم.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي القرشي، أن مركز العمليات الموحد 911 تلقى بلاغا مفاده حدوث مضاربة بين عدد من الأشخاص جنوب العاصمة المقدسة بسبب خلافات سابقة بينهم. ونتج عن ذلك إصابة مواطن في العقد الرابع من العمر بطلق ناري نقل على إثره للمستشفى وحالته مستقرة، كما أصيب مواطن آخر في العقد الثالث من العمر بإصابة بسيطة إثر انقلاب مركبته التي يقودها بسبب مطاردة أشخاص آخرين له.

وأكد العقيد القرشي أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكنت من ضبط عدد من المشاركين وإحالتهم لشرطة العاصمة المقدسة، وتم إيقافهم بعد استكمال إجراءات الاستدلال معهم وسيتم تحويلهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.