وفاة وإصابة 5 أشخاص بتصادم مروِّع

توفي شخصان، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة إثر حادث مروري مروع بطريق مكة المكرمة – الساحل.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، إن غرفة العمليات تلقت اليوم بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل أمام محطة خمسة نجوم وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني عطية الذبياني.

وأشار إلى أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 3 إصابات وحالتي وفاة، ولقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات وتم نقل حالتين متوسطتين إلى مستشفى النور التخصصي وحالة عولجت في الموقع ورفضت النقل.