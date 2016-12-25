«الشيخ قوقل» حبيب الكل والمساعد والمعلم والسكرتير والموسوعة، هو أكبر أخطبوط رقمي للمعلومات مفتوحة المصدر على الشبكة العنكبوتية.

وشركة قوقل تصدر سنويّاً قوائم لأهم العمليات التي تمت على محرك البحث بتصنيفات متعددة وتبعاً لكل منطقة، والتصنيفات المعلنة لا تخلو من الغربلة التي تطول بعض عمليات البحث فلا تظهر في القوائم، منها مثلاً العمليات التي انتهت إلى روابط خبيثة «spam»، والعمليات المتكررة لنفس البحث.

وفي السعودية جاءت قائمة أهم عشر عمليات بحث في الويب بالترتيب من الأعلى للأدني كالتالي «برنامج طاقات للتوظيف، الألعاب الأولمبية 2016، لعبة بوكيمون جو، أغنية بربس، مسلسل شباب البومب، سعر الدولار، عملية رعد الشمال، مسلسل حب أعمى، دونالد ترامب»، وهذه القائمة تظهر تسيُّد اهتمامات الفئة الشابة في استخدامات الشبكة العنكبوتية، الاهتمامات العملية والترفيهية، كذلك تُظهر القائمة طغيان الترفيه على قيمة المشهد السياسي في عمليات البحث المحلية.

طبعاً قوقل لديها قوائم متعددة تفصيلية لعمليات البحث في السعودية، ففي البحث عن الأحداث المهمة جاءت 40% من قائمتها أحداث رياضية، وفي البحث عن الشخصيات كان الشعب رومانسيّاً فقد جاء نزار قباني على رأس القائمة المتنوعة ما بين سياسيين ومشاهير الإعلام والشبكات الاجتماعية، واللافت حجم عمليات البحث التي تمت حول الإعلامي الكبير الراحل «ماجد الشبل»، والملاكم «محمد علي كلاي»، وهذا مؤشر على أننا لا نزال ننتظر رحيل الكبار حتى نبحث في مآثرهم!، وكذلك يوجد في القوائم ثلاثة مؤشرات تدل على كبر حجم عمليات البحث التي تقوم بها العمالة المقيمة في السعودية إذا وردت الكلمات المفتاحية التالية في عمليات البحث «سعر صرف الدولار، قيمة البيسو الفلبيني، إقامة».

جمان:

القوائم متاحة لكل المتصفحين، ألقوا نظرة اهتمامات السعوديين وتذكروا أن صفة المشيخة التي ألصقناها على قوقل لها جذر في التفكير الجمعي السعودي الذي يؤمن بكل ما يصدر ممن يحمل نفس التسمية دون التدقيق في مرجعية المصدر! فكروا في جمان ونلتقي في العام المقبل إن شاء الله على خير.