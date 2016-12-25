عبدالرحمن الواصل
الأَدْوَارُ الفِكْرِيَّةُ وَالإِعْلامِيَّةُ لِكُتَّابِ الرَّأْيِ وَتَحَدِّياتُ الوَطَنِ
بلادنا تمتلك حلولاً أكثر ملاءَمةً لمواطنيها، وأنَّ دعمَها على ما فيه من مخاطر اقتصاديَّة سبيلٌ للحفاظ على استقرارها الاجتماعيِّ
في أمسيَّةٍ مباركةٍ بمشيئته تعالى وتوفيقه حظيتُ بمعيَّة 18 من كتَّاب الرأي في الصحف السعوديَّة بشرف اللِّقاء بصاحب السُّموِّ الملكيِّ وليِّ وليِّ العهد ووزير الدفاع الأمير محمَّد بن سلمان – يحفظهما الله – بجلسة حواريَّة دعانا إليها الديوانُ الملكيُّ ممثَّلاً بمركز الدراسات للشؤون الإعلاميَّة ونظَّمها، انعقدتْ مساء الإثنين الماضي وبضيافة سموِّه في قصره لتكونَ أكثرَ حميميَّة فكريَّة وحواريَّة، التقانا باعتباره مواطناً تحرِّكه شؤونُ المواطن وشجونه وتقلقه همومُ الوطن وتحدِّياته الاقتصاديَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة والأمنيَّة، فتحدَّث منطلقاً من شعوره الوطنيِّ بالمواطن وحاور كتَّاب الرأي بشفافيَّةٍ وأريحيَّة وموضوعيَّة انعكستْ عليهم إيجابيّاً سماعاً ومشاركةً حواريَّة، التقانا متخلِّياً عن صفته القياديَّة الرسميَّة باعتباره الرجل الثالث في الوطن الشامخ، ومنحِّياً البروتوكولات التي ربَّما تجعل محاوريه ينقادون موافقةً صامتةً أو تفاعلاً حذراً، أو قد ينساق بعضهم للتَّطبيل وهو ما تمنَّى ألَّا ينزلق إليه محاوروه.
افتتح سموُّه لقاءه بكتَّاب الرأي بعرضٍ ضافٍ للرُّؤية 2030 باعتبارها التَّحدِّي الأوَّل والهمَّ الأكبر للوطن والمواطن، فكان يتوقَّف خلاله شارحاً ومحاوراً متيحاً للكتَّاب استيعاباً أكبر وتصوُّراً أوضح لأدوارهم الفكريَّة والإعلاميَّة باعتبارهم شركاء لقيادات الوطن بمواجهة تحدِّياته الاقتصاديَّة التي سيظهر بعضها بميزانيَّته لعام 2017م، فالتضخُّم وتراجع القوَّة الشرائيَّة للمواطنين وانخفاض أسعار النفط ثالوثٌ يضغط على الدعمِ الحكوميِّ للسلع الإستراتيجيَّة وللخدمات، ويضع التنميةَ والإنفاقَ الاستثماريَّ على المحكِّ؛ إذْ تتضمَّن رؤيةُ صندوق النقد الدوليِّ للإصلاح الماليِّ خفضَ الإنفاق الحكوميِّ كمقدِّمة لتنويع مصادر الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار لرفع الناتج المحليِّ غير النفطيِّ، ومع أنَّ رؤيةَ 2030 تشجِّع سياسات السُّوق فإنَّها لا تتجاهل آليَّات حماية شرائح المجتمع السعوديِّ الأقلّ دخلاً، فيما شروط قروض صندوق النقد الدوليِّ لا تعترف بالقضايا الإنسانيَّة، فتأتي على حساب طبقة الفقراء بل ولتلحقَ الطبقة المتوسِّطة بها.
وأشار سموُّه لاضطرار دولٍ لقبول شروط صندوق النقد الدوليِّ لحاجتها لقروضه فيما بلادنا لا تلتفتُ إليها لعدم حاجتها لقروضه، ولكنَّها تضعها بالاعتبار لكي لا تصل لما وصلت إليه دولٌ تقشَّفتْ بتأثير الأزمة الماليَّة الراهنة مضطرَّةً لقروضه، فبلادنا تمتلك حلولاً أكثر ملاءَمةً لمواطنيها، وأنَّ دعمَها على ما فيه من مخاطر اقتصاديَّة سبيلٌ للحفاظ على استقرارها الاجتماعيِّ، فصندوق النقد الدوليِّ طرق أبوابَ الاقتصاد السعوديِّ ناصحاً بإخضاع الطاقة كسلعةٍ للعرض والطلب ضمن منطق السُّوق العالميِّ، إذْ السعوديَّةُ تعدُّ من أعلى دول العالم في استهلاك الفرد للطاقة؛ لرخص أسعارها؛ لذا تستهلك نفطاً يوازي استهلاك قارة إفريقيا، فالوقود المدعوم حكوميّاً يذهب إلى الكهرباء والمياه ومواد غذائية ومحروقات السيَّارات؛ ممَّا حفَّز استهلاكها مفرزاً ظاهراتٍ سلبيَّة باستغلال الدقيق المدعوم علفاً للحيوانات، وتهريب الوقود لدول مجاورة لفارق السعر؛ لذا فتقليص الدعم سيوثِّر عمليّاً في ثقافة ترشيد الاستهلاك.
تواجه السعوديَّةُ تحدِّيَ خفض تكاليف المعيشة، فقطاع العقار المتضخِّمة أسعاره أدَّى لارتفاع الإيجارات فتكاليف المعيشة، ولكنَّ خياراتها مفتوحة حالة اتِّجاهها لإيقاف دعم الطاقة لبرمجة تزايدِ أسعارها بتقليصها الدعم مرحليّاً، وتعويض المواطنين بإيداع مبالغ ماليَّة بحساباتهم، أو بتوزيع كوبونات دعمٍ لشرائح على غرار برنامج حافز، لذا صنَّفت الرؤيةُ المجتمعَ السعوديَّ بحسب دخول أُسَرِه التي ستتأثَّر بتقليص الدعم الحكوميِّ لشرائح خمسٍ لن تتأثَّر الثلاث الأولى منها، فيما الشريحتان الرابعة والخامسة ستتأثَّران بتفاوتٍ يمتصُّه ترشيدُ الاستهلاك.
ولم تُغْفِل الرُّؤية 2030 تنويعَ مصادر الدخل الوطنيِّ خروجاً من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، فاتَّجهتْ لتطوير السياحة الداخليَّة والاستثمارات فيها للحيلولة دون تسرُّب مليارات الريالات بسياحةٍ خارجيَّة، ولتعدين معادن المياه الإقليميَّة في البحر الأحمر وفي سهوله الشاطئيَّة وتصنيعها؛ لذا دخل الوطن وسيدخل في شراكات إستراتيجيَّة استثماريَّة مع الصين وكوريا الجنوبيَّة والهند وغيرها، ولدعم الصندوق السياديِّ اتَّجهتْ لأرامكو باعتبارها من المفاتيح الرئيسة للرُّؤية؛ لطرح 5% من أسهمها اكتتاباً بأكثر من تريليوني دولار كأكبر اكتتابٍ في التَّاريخ؛ ممَّا سيضاعف حجمَ السُّوق السعوديِّ للأسهم، وسيجعل السعوديَّة تعتمد على الاستثمار بدخلها بدلاً من النفط، وسيسيطر صندوقُ الاستثمارات العامَّة المدرجة فيه أسهم أرامكو على 10% من القدرة الاستثماريَّة العالميَّة، لتتجاوزَ السعوديَّة حالةَ إدمانٍ نفطيِّة عطَّلتْ تنميةَ قطاعاتها الأخرى، ويعزَّزُ هذا بنقاط قوَّة لا تُنَافَسُ عليها، فعمقُها العربيُّ والإسلاميُّ، وقوَّتها الاستثماريَّة، وموقعُها الجغرافيُّ الرابط لثلاث قارات ستتيحُ فرصاً اقتصاديَّة وصناعات جديدة ووظائف ضخمة جدّاً؛ ولذا ستكون السعوديَّة قوَّةً استثماريَّة من خلال صندوقها السياديِّ محرِّكةً للأسواقِ العالميَّة، لذلك ستبتلع الرُّؤيةُ بطموحاتها مشكلات الإسكان والبطالة وغيرها.
لينتقلَ سموُّه متحدِّثاً عن التَّحديَّات الأمنيَّة للوطن ممثلةً بالإرهاب وبتدخُّلات إيران في الدول الخليجيَّة والعربيَّة المجاورة ناشرةً الطائفيَّة لزعزعة أمنها واستقرارها؛ تهيئة لمدِّ نفوذها فيها، ومن ثمَّ فَتَح حواراً مع كتَّاب الرأي في ذلك، فأجمعوا على تعزيز ثقافة المواجهة للتَّحديات الأمنيَّة، وتعزيز الوطنيَّة باعتبارها من أسلحة المواجهة حفاظاً على أمن الوطن واستقراره، بتوعية المخدوعين من المواطنين والمغرَّر بهم من مؤيِّدين ومتعاطفين وشعوبيِّين ومناطقيِّين باعتبار هذا دوراً منوطاً بكتَّاب الرأي، وقد عزَّز سموُّه بطروحاته وبحواراته مفهوم الوطنيَّة لديَّ كما أطرحها بمقالاتي التي أشعرني باطِّلاعه عليها، كما أشار سموُّه للمنجزات السياسيَّة المؤكِّدة على مكانة السعوديَّة إقليميّاً وعربيّاً وإسلاميّاً ودوليّاً والمؤثِّرة بصناعة القرارات السياسيَّة العالميَّة، فانعكس ذلك على نفوسنا شعوراً بالعزَّة والكرامة وإحساساً بسيادة الوطن مقارنة بدول الربيع العربيِّ المنتهكة سياديّاً والمفتقدة لأمنها واستقرارها. حواراتٌ مع سموِّه بشفافيَّة وموضوعيَّة استمرَّت لأربع ساعات كانت كفيلة بإحساسنا كمواطنين بمشاركة قيادات الوطن بهمومه وشجونه وشؤونه وتحدِّياته وبالتفكير بقراراته، حفظ الله الوطن ممَّا يحاك له داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً.
اقتباس من تعليق الأخ الكريم نجر بن محماس بن مهباج الواصل على مقال سابق للكاتب الكبير المبدع خالد السيف هنا في صحيفة الشرق الغراء
يقول الأخ الفاضل الكريم نجر:
” ٢٣ @ ٣:١٤ص ٤٤# ابن العم الواصل لماذا كلما ذكر أحدٌ الحطيئةَ الذي هجا نفسه وأمه وأباه ، أو عابه أو استنقصه أو حقَّره؛ تأثرت أنت وانزعجت، فهل لنا نحن بني واصل علاقة بالموضوع؟” انتهى الاقتباس.
لكن لا أدري لماذا الشويعر عبدالرحمن الواصل لم يرد على ابن عمه؟!
وأنتَ أسوأ من جرير فلقد هجوتَ أباك وجدَّك وأسرتَكَ هجاءً أقذع من هجاء جرير، فقد أنكرتهم نسباً فأصبحتَ دعيّاً بانتسابك لغيرهم، وأمسيتَ غبيّاً جاهلاً باصطناعك هذا المعرِّف باسم مهباج تارة وباسم نجر تارة أخرى يا دعشوش، وكشفتَ أنَّك جبانٌ تختفي وراء معرِّفات عديدة جهلاً وخواءً:
دعشوشُ أنتَ لقد هجوتَ أباكَا /// وهجوتَ جدَّك حينما تتذاكى
وهجوتَ أسرتك التي غيَّبتَها /// بمعرِّفٍ قدْ زادكم إرباكَا
أمسيتَ يا هذا دعيّاً في الورى /// خوفاً وعدتُ مخرِّفاً تتباكى
إن كنتَ تخشى غضبتي وقصيدتي /// فإليكَ ما تخشاه تلكَ وذاكَا
سبحانَ من أعطى سواكَ بصيرةً /// وبقيتَ دون بصيرةٍ كسواكَا
تبدو البلاهةُ فيكَ فوقَ حماقةٍ /// وسذاجةٍ هذا الذي أعطاكَا
لو كنتَ تملك مثل غيركَ حكمةً /// لتعاركتْ في فهمها عيناكَا
لكنْ أتتكَ بغفلةٍ فكريَّةٍ /// وتوجَّعتْ من وقعها أذناكَا
فظهرتَ في الشرق الصحيفة جاهلاً /// ومعلِّقاً بالحمقِ حيثُ أتاكَا
إبليسُ في وسواسه وضلاله /// يا منكراً نسباً له أغواكَا
عدْ للحقيقة تائباً مستغفراً /// ربّاً أبا الزنبيل ما أحراكَا
بعد الثمانين التي جاوزتَها /// لم يبقَ عمراً كي تنالَ مُنَاكَا
يا أيُّها الهرمُ الذي لم يرتدعْ /// في جهله من جهله إدراكَا
حاولْ لعلَّكَ أن تفوزَ بدعوتي /// فالشاعرُ النحريرُ قبلُ دعاكَا
ستنالُ منه من مشاعره الرضَا /// جرِّبْ أبا الزنبيل ما أعيَاكَا
الله يستر ما يكون اشتكيت لسموه حفظه الله من دعشوش والنحال المنتف عليان وحسن الغامدي وابارامي القرني ما غيره وقرنا الاستشعار..وابا حاتم العسيري وغيرنا ممن يختلفون معك في الراي لكن قلوبهم طيبه…….؟….ابتسم
اشتم في المقال رايحة رفع الدعم عن الدقيق بحجة ان بعض اهل الاغنام اعطاه غذاءا لاغنامه ..؟…..ابتسم
” لذا تستهلك نفطاً يوازي استهلاك قارة إفريقيا ”
لماذا نستهلك هذه الكميه الهايله من النفط ؟
لان بلدنا صحراوي ومن اعلى البلدان على الاطلاق في درجة الحراره …
ولا يوجد عندنا نقل عام ؤيغطي كل شارع وحي …
ولا يوجد قطارات تربط بين المدن وتنقل الركاب والسيارات والبضايع …
ولا يوجد تندنا استغلال للطاقه الشمسيه على الاقل لو في انارة الشوارع حيث توضع خلايا امتصاص الطاقه من الشمس على العمود نفسه وتحفظها البطاريات للمساء حتى تنير الشارع …
لا يتم مساعدة المواطن على اغتناء خلايا الطاقه الشمسيه باقامة مصانع لها في المملكه حتى ترخص قيمتها عن المستورد قليل الجوده اصلا…
فلماذا تحملون المواطن المسكين سوء التخطيط وعدم الاهتمام الذي سبب هذه المشكله ؟…..ابتسم
لماذا تقوم هذه الرؤيه التي اؤيدها واختلف معها في بعض التفاصيل …والتطبيق
لماذا يكون المواطن هو من يدعمها من جيبه وهي لا تدعمه من حيث التوظيف والسكن….؟
ولا تحاول ان تدافع عنها نحن نقرا بين السطور والرؤيه مهمه جدا وافضل من ترك الوضع كما كان …لكن انت تاخذ كل شيء من المواطن بدون مقابل يذكر ..؟ ولا تخبرني عن صندوق دعم المواطن لانه مخدر موضعي ولن يكفي وسيستنزف اموال كثيره خصوصا بعد تواتر ما يفيد برفع الدعم حتى لمن راتبه 20000 ريال….! وهنا لا حسد لكن من وصل راتبه لهذا المبلغ فهم صفوة الناس والنخبه ومقارنه بمن رواتبهم تبدا من 2000 صعودا سواء متقاعد او على راس العمل وهم الاغلبيه الساحقه من المواطنين الذين لن يكفيهم الدعم بسبب بسيط جدا …بناتهم لا يعملن ولم يتزوجن لان الشباب لم يجدوا وظيفه …! اترى المعادله الان ؟…..ابتسم
أعزائي القرَّاء: تحيَّاتي: ما لم تتّسع له مساحة المقالة ممَّا يتَّصل بموضوعها رأيتُ أن يأتيكم على هيئة تعليقاتٍ من الكاتب بدلاً من أن يكتبه في مقالةً تاليةٍ:
التعليقُ الأوَّل:
حينما تقدِّر القياداتُ العليا للوطن على مستوى الرجل الثالث الأدوار الفكريَّة والإعلاميَّة لكتَّاب الرأي في الصحف السعوديَّة فإنَّما تحمِّلهم مسؤوليَّة وطنيَّة أكبر منها ممَّا شعروا به بذواتهم وتكوَّنتْ لديهم بأفكارهم ومشاعرهم قبلُ، وهذا ممَّا خرج به كتَّاب الرأي بعد لقائهم بوليِّ وليِّ العهد، ذلك أنَّهم أدركوا التَّحديات التي يواجهها الوطن اقتصاديّاً وأمنيّاً واجتماعيّاً وسياسيّاً، كما تبيَّنوا أدوار الوطن السياسيَّة والأمنيَّة والاقتصاديَّة على كافَّة المستويات الإقليميَّة والعربيَّة والإسلاميَّة والدوليَّة، ومن ذلك أحسبهم سيعزِّزون ذلك كلِّه توجُّهاتٍ وأدواراً فكريَّةً وإعلاميَّةً ترتقي إلى طموحات قيادات الوطن، وأنَّهم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه قادرون على ذلك وإن تطلَّب هذا منهم جهداً أكبر وإصراراً أقوى فإنَّ الوطن في أمنه واستقراره وسيادته يستحقُّ منهم ذلك، خاصَّة في ظروفه الراهنة وفي مواجاهاته لتحدِّيَّاته القائمة، وأنَّ المواطنين يستحقُّون منهم الوقوف معهم باعتبارهم هدف القيادات العليا في أن يعيشوا في وطنهم آمنين مستقرِّين في رغدٍ من العيش لا يعانون أزماتٍ أو مشكلاتٍ في رعاية صحِّيَّة ومساراتٍ تعليميَّة لهم ولأولادهم ممَّا يجعلهم سواعد ناهضة بالوطن وطموحاته، وفَّق الله الجميع وسدَّد خطاهم، وحمى الله الوطن شامخاً متطلِّعاً إلى واقع أسمى وأفضل.
التعليق الثاني:
حينما يلتقي الرجل الثالث على مستوى قيادات الوطن بكتَّاب الرأي في الصحف السعوديَّة باعتباره مواطناً يشعر بتحدِّيات الوطن والتنمويَّة كما يشعرُ بها عموم المواطنين وينقل مشاعره بآماله وطموحاته وتخوُّفاته على أولاده إليهم فيجدها كتَّاب الرأي لا تختلف عمَّا يشعرون به وعموم المواطنين في شؤونهم وهمومهم وتطلُّعاتهم، حينها سيكونون من روافد التنمية جهداً وعملاً في تذليل المعوِّقات التنمويَّة وتقبُّل عثرات التنمية وحرباً على الفساد الإداريِّ والماليِّ باعتباره معوِّقها الأول والمؤثِّر الأعمق تأثيراً بعثراتها، وسيدعمون خطط التنمية ورؤيتها وبرامجها جهداً وفكراً، ويقدِّرون الجهد والفكر المبذول من المواطن محمَّد بن سلمان للارتقاء بالتخطيط الوطني التنمويِّ على مدياته القصير والمتوسِّط والبعيد، وهذا ما أحسبه يحرِّك أدوارهم الفكريَّة والإعلاميَّة ليكونوا من الرؤية وفيها وخاصَّة أنَّهم أحسُّوا بشراكةٍ فيها من خلال سماع ملحوظاتهم وتقبُّلها بشفافيَّة وموضوعيَّة منه باعتباره المواطن المهندس للرؤية 2030، وأنَّه أتاح لهم نقدها وتقويمها مباشرة في حواراتهم فيها وحولها معه، وانَّه كان قارئاً متابعاً لطروحاتهم في مقالاتهم عنها قبل التقائهم، بل وسيتقبَّل ملحوظاتهم واقتراحاتهم مشاركين بمراجعاتهم التطبيقيَّة لها من خلال الموازنة لعام 2017م والتي ستنطلق معها وبها في خطواتها الأولى، وأنَّه يعدُّهم ممَّن سيقدِّمون تغذية راجعةً لأهدافها ولبرامجها ولتطبيقاتها، وينتظرُ منهم ذلك، بل ويراهم قادرين على بلورة مؤشِّرات الإنجاز وقياساته ليدعموا المعتمد منها في الرؤية، فهل ستتحقَّق رؤيته لأدوارهم الفكريَّة والإعلاميَّة؟!!.
التعليق الثالث:
حينما يجدُ كتَّابُ الرأي في الصحف السعوديَّة تقديراً من صحفهم يتيح لهم الالتقاء بالقيادات العليا في الوطن فذلك منتهى التقدير لهم ولطروحاتهم الفكريَّة في مقالاتهم، وهذا يعني أنَّ رؤساء التحرير على اطِّلاع ومتابعة لما تنشره صحفهم من مقالات الرأي فأتاح لهم ذلك اختياراً موفَّقاً لمن يرشِّحونه للمشاركة في ملتقى وليِّ وليِّ العهد للحوار حول تحدِّيات الوطن الاقتصاديَّة والسياسيَّة والأمنيَّة، توفيق لمستُه في الزملاء كتَّاب الرأي أثناء حواراتنا قبل حضور محمَّد بن سلمان وافتتاحه الملتقى والحوارات وأثناء ذلك، الأمر الذي يجعلني أقدِّر اختياري من قبل صحيفة الشرق رئاسة تحرير بقيادة الأستاذ خالد بوعلي ربَّانها ورئيس تحريرها والمبني على اطِّلاعٍ ومتابعة لمقالاتي منذ توليه رئاسة تحريرها ومن أرشيفها طيلة سنواتها الخمس، ودعم اختياري هذا من رئاسة قسم الرأي بقيادة الأستاذ عبدالوهاب العريض فلهما ولصحيفة الشرق ولقرَّائها شكري وامتناني، ولا أزعم بأنِّي أفضل كتَّاب الرأي فيها ولكن ربَّما كنتُ مناسباً لموضوع الملتقى، ولا أنسى في هذا المقام تسجيل شكري وتقديري لمركز الاستشارت للشؤون الإعلاميَّة بالديوان الملكيِّ والذي أشعرني بعضُ مستشاريه باطِّلاعهم ومتابعتهم لمقالاتي وطروحاتي فيها والتي ينقلونها أو بعضها لوليِّ وليِّ العهد في حينها أو في مواقف تتطلَّب ذلك، الأمر الذي شرَّفني أثناء حوارات سموِّه -حفظه الله- بإشعاري أنَّه قارئ متابع، وأحسب أنَّ ذلك أسمى ما يتطلَّع له كاتب الرأي.
التعليق الرابع:
ويأبى الشِّعرُ إلَّا حضوراً لينقلَ مشاعري خارج الحوار والمقالة ولكنَّها من متنها لا هامشها، ممَّا دار بيني وبين بعض الكتَّاب حديثاً هامساً قبيل حضور وليِّ وليِّ العهد، وبحضوره بنظراتٍ بين ملتهمي الحلوى ومقاومي إغراءها وكنتُ مقاوماً، أنقلها شاعراً متأسِّياً بالراحل الدكتور غازي القصيبي وإنِّي دون قدراته:
كَانَ اللِّقَاءُ بِه طَيْفاً مَعَ الوَسَنِ
قَدْ طَافَ فِي مُنْهَكِ الإيْقَاعِ وَالبَدَنِ
دِيْوَانُه المَلَكِيُّ المُحْتَفِي كَرَماً
بَدَعْوَةٍ قَدْ أَتَتْ كَالمَاطِرِ الهَتِنِ
قَدْ اسْتَضَافَ مِن الكُتَّابِ مُبْدِعَهُمْ
رَأْياً يُحَرِّرُه تَفْكِيْرُ متَّزِنِ
هَذَا ابْنُ سَلْمَانَ مَا أَبْهَى ضِيَافَتَه
بِقَصْرِه وَشُمُوخِ المَنْطِقِ الفَطِنِ
حَلْوَى وَلِيِّ وَلِيِّ الَعْهْدِ إِنَّ لَهَا
طَعْماً مِن المَجْدِ وَالإِحْسَاسِ بِالوَطَنِ
وَنَكْهَةُ الحُبِّ مَمْزُوجاً بِقَهْوَتِه
أَضْفَتْ عَلَى المُلْتَقَى حُسْناً عَلَى حَسَنِ
مَذَاقُهَا فِي حِوَارِ الفِكْرِ أَلْهَمَنَا
كُتَّابَ رَأْيٍ شُعُوْرَ الرِّيْفِ وَالمُدُنِ
قَدْ اسْتَعَدْنَا نَشَاطاً فَاتِراً بِهِمَا
يَا مَنْ رَأَى هِمَّتِي فِي المُلْتَقَى أَرِنِي
كَانَ الحِوَارُ جَرِيْئاً في مَوَازَنةٍ
لَدَولَةِ الخْيْرِ فِي الخَيْرَاتِ لَيسَ تَنِي
مُحَمَّدٌ جُهْدَه فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ
مِنْه وَفِي حَرْبِه فِي جَبْهَةِ اليَمَنِ
قَدْ صَدَّ عَنْهَا نُفُوذَ الفُرْسِ فَاضطَرَبَتْ
مُخَطَّطاتٌ لَهُمْ فِي السِّرِ والعَلَنِ
تَحَالُفٌ عَرَبِيٌ قَادَ صَولَتَه
لِنُصْرَةِ العُرْبِ فِي ضَعْفٍ وَفي المِحَنِ
وَالمُسْلِمُونَ اسْتَجَابُوا في تَحَالُفِهِمْ
لَه عَلى الحَرْبِ للإِرْهَابِ والفِتَنِ
سَمَا بِتَنْمِيَةٍ فِكْراً بِرُؤْيَتِه
مُبَرْمِجاً صُوَرَ الإنْجَازِ بِالزَّمَنِ
مِنْهَاجُهَا وَاضِحٌ أَهْدَافُهَا رُسِمَتْ
مِنْ قَائِدٍ رَائِدٍ مُسْتَشْرِفٍ وَطَنِي